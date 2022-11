Belve, anticipazioni 8 novembre 2022: chi sono gli ospiti di stasera, le interviste

Il programma di Francesca Fagnani, “Belve”, torna stasera, martedì 8 novembre, con una nuova puntata. Ma chi saranno gli ospiti e quali rivelazioni choc faranno ai microfoni dello show? Scopriamo tutto, dall’orario di inizio ai nomi attesi per stasera.

Belve su Rai 2: quando va in onda, orario

Su Rai 2 torna il talk show Belve della conduttrice e giornalista Francesca Fagnani. Dopo il successo della passata edizione il programma prosegue con delle interviste inedite a ospiti celebri. Stavolta però le puntate dello show andranno in onda solo due volte a settimana e non più tre, come prima. Belve andrà in onda il martedì e mercoledì, salta così la programmazione del giovedì. L’appuntamento per vedere Belve è in seconda serata, ci si potrà sintonizzare su Rai 2 a partire dalle 23:40.

Belve, chi sono gli ospiti di stasera?

Ma chi saranno gli ospiti protagonisti delle interviste di Francesca Fagnani, durante la puntata di stasera di Belve? Ospiti questa sera due donne dal carattere forte. Nello sgabello di fronte alla conduttrice siederanno Alessandra Celentano ed Eva Grimaldi.

Alessandra Celentano è conosciuta come la maestra di ballo di Amici più temuta di tutte. E anche se la puntata deve ancora andare in onda, già iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulle dichiarazioni rilasciate dalla Celentano: sembra infatti che parlerà della sua castità! Eva Grimaldi, attrice e veterana dei reality, parlerà della sua carriera, della sua vita privata, e del suo amore per Imma Battaglia.