Belve, stasera la prima puntata: interviste a Wanna Marchi ed Eva Robin’s

Ci siamo, manca poco alla nuova stagione di Belve, il programma ideato e condotto da Francesca Fagnani. L’appuntamento è per questa sera, martedì 1° novembre, a partire dalle 23.40 su Rai 2. Saranno tre gli appuntamenti settimanali del programma: il martedì, il mercoledì e il giovedì. Ma cosa vedremo nella prima puntata che andrà in onda questa sera? Di seguito qualche anticipazione.

Torna Belve su Rai 2: cosa vedremo questa sera?

Le dodici puntate della trasmissione saranno periodicamente dedicate a donne e uomini ambiziose, forti e indomabili per un racconto che non esclusivamente dovrà essere amaro ma che piuttosto merita di venir ascoltato. Ne è un esempio l‘intervista a Wanna Marchi, la conosciuta televenditrice che ha sarà pronta a ripercorrere tutti i momenti più importanti della propria vita privata: la sua ascesa, quei numeri del lotto che tanto hanno fatto la sua fortuna ma che le sono costati diversi anni di carcere, arrivando infine allo sconto della propria pena. Un’intervista intensa e dalle molteplici sfaccettature quella tra la Fagnani e Wanna Marchi, in grado di restituire la fotografia di un’epoca, quella stessa epoca che vede la televenditrice protagonista.

L’intervista ad Eva Robin’s

Ci sarà poi spazio anche per l’intervista all‘attrice Eva Robin’s una delle prime persone trans ad essersi guadagnata, nel corso degli anni Ottanta, le copertine di settimanali nonché spazio sul piccolo schermo. L’attrice sarà pronta, facendo il punto sia sulla propria vita sia sulla propria carriera, raccontando senza remora alcuna anche il suo periodo di transizione.