Benedetta De Luca: chi è, età, malattia, foto, Instagram, chi è il marito

Tra gli ospiti c'è anche Benedetta De Luca nella puntata di oggi, conosciamola meglio in questo articolo.

Chi è la giovane influencer

La giovane Benedetta De Luca è nativa di Salerno, e oggi ha 34 anni. In passato era già nota e apprezzata sui social per i contenuti con cui affronta il tema della disabilità e cerca di distruggere il cosiddetto ”mito della perfezione”. Su Instagram vanta un bel seguito grazie ai suoi contenuti dinamici, interessanti e in perfetta sintonia con il tono comunicativo dei social media.

Il successo sui social

Anche su Facebook non scherza, e non è un caso se è diventata una vera e propria influencer Body Positive negli ultimi anni soprattutto. Davanti ai suoi follewer, Benedetta, ha sempre parlato con semplicità e molta franchezza ed ironia, affrontando alcuni dei temi cruciali della nostra contemporaneità.

Successo a Venezia

Ad ogni modo, la vera popolarità è arrivata soprattutto con la Mostra del Cinema di Venezia, dove è arrivata per la prima del film “La scuola cattolica”, di Stefano Mordini, sfilando sul red carpet avvolta in un abito nero con scenografiche spalline rosse e un accessorio non passato inosservato: le sue stampelle.

La malattia rara

De Luca, infatti, per chi non lo sapesse, è affetta da agenesia del sacro, una rara e disabilitante malformazione congenita che l’ha costretta a sottoporsi a ben 18 interventi chirurgici, oltre ad una dolorosa e difficile riabilitazione, e che lei affronta sfruttando stampelle e sedia a rotelle.

Vita privata: cosa sappiamo

Diciamo sin da subito per essere chiari: non è facile reperire informazioni sulla vita privata della De Luca perché è molto riservata su questo fronte. Per lo più, lei preferisce parlare di materie attinenti alla moda o battersi per i diritti dei disabili, il resto le importa poco sui social. A quanto pare, però, ddovrebbe essere o fidanzata o sposata con Michele Gallo, questo quello che trapela dalle informazioni sui social

Instagram

Ovviamente, come si capisce dalle informazioni precedenti, Benedetta è molto seguita sui social: per Instagram vanta ben 130K follower.