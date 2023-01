Benedetta Parodi, chi sono le figlie Matilde ed Eleonora Caressa: età, lavoro, foto e Instagram

Benedetta Parodi sarà ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo oggi pomeriggio, dove rilascerà una commovente intervista. Parlerà delle sue due adorate figlie Matilde ed Eleonora, e del loro bellissimo rapporto. Volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di loro.

Le figlie di Benedetta Parodi

Benedetta Parodi oggi ha 50 e nel 1999 si è sposata con il giornalista sportivo Fabio Caressa, i due sono uniti da un amore indissolubile da oltre 23 anni. Hanno fatto tre figli: Matilde, nata il 5 settembre del 2002, Eleonora, nata il 20 ottobre 2004 e Diego, venuto alla luce il 21 luglio 2009. Nel 2019 una gita di famiglia molto speciale li ha coinvolti tutti e tutte: si sono recati alle Maldive per rinnovare le promesse matrimoniali e tutta la famiglia si è commossa.

Chi sono le sorelle Matilde ed Eleonora Caressa

Le due sorelle sono molto legate tra loro, e anche con il fratello più piccolo Diego c’è molto affetto. Matilde è la primogenita, ha 20 anni e sogna di diventare una cantante, ha dichiarato: “Ho 700mila note e 800 memo vocali. Scrivo quello che vivo, e lo trovo liberatorio. Ho anche un diario segreto e amo leggere”. Infatti, la sua bio di Instagram recita proprio “Canto e scrivo” e pubblica molti dei suoi contenuti musicali su Instagram. Ha proseguito con le dichiarazioni: “Scrivere i testi delle mie canzoni unisce i miei due grandi amori: la musica e la letteratura”, insomma, sembra proprio un atto catartico. Sul suo profilo Instagram è seguita da quasi 100mila persone. Il piccolo Diego è suo grande fan, sotto molti post in cui canta le scrive: “Sono molto fiero di essere tuo fratello”.

Chi è Eleonora Caressa: età, foto e Instagram

Eleonora Caressa ha da poco compiuto 18 anni e ama viaggiare. Infatti, il suo profilo Instagram è pieno di foto da tutto il mondo: Parigi, Londra, New York, dove ha festeggiato la maggiore età con la sorella e altre amiche e amici. Sta ancora finendo la scuola e sembra che ancora non sappia cosa fare da grande. Benedetta Parodi ha dichiarato: “Io e Fabio le amiamo molto. Sono brave e si impegnano molto in tutto ciò che fanno. Le nostre preoccupazioni sono mitigate dalla loro onestà”. Anche Eleonora ha un profilo Instagram seguito da quasi 30mila persone.