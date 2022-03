Beppe Carletti: chi è, età, carriera, Nomadi, chi è la moglie, figli, vita privata, Instagram, dove abita, Passi di danza e Tommaso Stanzani

Come ogni weekend l’appuntamento su Canale 5 è con Verissimo, il programma condotto da anni da Silvia Toffanin. Dopo l’emozionante intervista a Rula Jebreal e il racconto dell’ex calciatore (portiere) Walter Zenga, la padrona di casa lascerà spazio a una coppia inedita formata da Beppe Carletti, fondatore del gruppo storico dei Nomadi, e dall’ex ballerino di Amici, Tommaso Stanzani.

Chi è il fondatore dei Nomadi

Beppe Carletti è nato a Novi di Modena il 12 agosto del 1946 ed è un noto tastierista, co-fondatore del gruppo musicale Nomadi insieme allo storico paroliere Augusto Daolio. Ora è leader ed unico membro stabile della band. Beppe Carletti, allora appena 16enne, nel 1963 ha fondato il gruppo insieme ad Augusto Daolio, Franco Midili, Leonardo Manfredini, Gualberto Gemini e Antonio Campari. Il suo talento, oltre a fare il tastierista, si è esteso ad altri strumenti come il pianoforte, la fisarmonica, l’organo Hammond e il sintetizzatore. Nel 1968 ha partecipato all’incisione del 45 giri Un altro giorno è andato/Il bello dell’amico Guccini e nel 1972, con lo pseudonimo di Nemo, ha inciso due 45 giri da solista. Quello che è certo è che le canzoni dei Nomadi hanno fatto la storia della musica italiana, collezionando un successo dopo l’altro.

Il ritorno da solista

Nel 2011 è stato pubblicato il suo primo album solista intitolato L’altra metà dell’anima. Ma non solo. Carletti è sempre stato impegnato in iniziative socio umanitarie, tra le quali la costruzione di una casa di accoglienza per bambini in Cambogia e Vietnam, dove vengono aiutate ragazze vittime della baby prostituzione.

I concerti benefici

Tra i concerti benefici da lui promossi si ricordano Il Concerto per l’Emilia, che si è tenuto il 25 giugno 2021 dopo i terremoti che hanno colpito la sua terra, e il Concerto per Viareggio ideato da Zucchero per il disastro ferroviario di Viareggio. Dal 2012 il fondatore dei Nomadi è testimonial ufficiale dei City Angeles e nel 2005 è stato nominato Cavaliere della Repubblica Italiana dal Presidente Carlo Azeglio Ciampi.

Chi è la moglie, figli

Beppe Carletti è sposato, ha due figli ed è nonno di tre nipoti. Non sappiamo molto della sua vita privata, preferisce parlare dei progetti artistici e meno della sua sfera sentimentale. Si è sempre tenuto lontano dal gossip, ha fatto parlare la musica e le sue canzoni. Sappiamo, però, che la figlia Elena è sindaco di Novellara, la città natale di Augusto Daolio, il co fondatore dei Nomadi scomparso nel 1992. Elena è stata eletta la prima volta nel 2014, poi nel 2019.

Beppe Carletti e Tommaso Stanzani insieme

Coppia inedita quella che vede insieme Beppe Carletti e Tommaso Stanzani. I due, infatti, hanno lavorato al cortometraggio di Silvia Monga, Passi di danza, che vede protagonisti Adolfo Margiotta, Raimondo Todaro, Lisa Galantini, Leonardo Trevisan e l’ex ballerino di Amici Tommaso. Le musiche sono proprio di Beppe Garletti.

Di cosa parla Passi di danza

La trama del cortometraggio ‘Passi di danza’ è incentrata su un uomo dal comportamento violento, che ha delle ripercussioni sulla vita della famiglia. Il bambino cercherà rifugio nell’amore del cane, suo compagno fedele. Ma anche nella danza, sua grande passione.

Instagram

Ha un profilo Instagram. Con il suo account @beppecarlettiufficiale vanta oltre 8.000 followers.