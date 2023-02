I Nomadi: chi sono, età, chi è Beppe Carletti, canzoni e successi

I Nomadi sono una delle band musicali italiane più famose ed importanti: hanno fatto la storia e ancora oggi continuano a suonare in giro per l’Italia. Oggi Beppe Carretti, il tastierista del gruppo sarà ospite a Verissimo e racconterà tutta la sua storia a Silvia Toffanin, siete curiosi di saperne di più?

Dagli esordi al debutto dei Nomadi

I Nomadi sono stati fondati nel 1963 da Beppe Carletti, il tastierista e il cantante Augusto Daolio. Nascono all’interno del panorama beat, ma spaziano fino al rock leggero e al pop rock. Il gruppo nasce in provincia di Modena e il nome iniziale è “I Monelli”. La prima formazione del gruppo vede, oltre ai due fondatori: il batterista Leonardo Manfredini, e i due chitarristi Antonio Campari e Remo Gelati. Un anno dopo, il chitarrista Mario Cambi sostituisce Remo Gelati. Qualche anno dopo arriva il sassofonista Gualberto Gelmini e decidono di cambiare nome: così diventano I Nomadi. Nel corso degli anni subiscono moltissime variazioni dei membri, chi rimane, chi se ne va, chi prende un’altra strada. Questo non li ferma e il progetto musicale continua fino ad oggi. I Nomadi attualmente sono: Beppe Carletti (tastiere, fisarmonica e cori dal 1963), Sergio Reggioli (violino, voce dal 1998), Daniele Campani (batteria dal 1990), Cico Falzone (chitarre e cori dal 1990) Yuri Cilloni (voce dal 2017) e Massimo Vecchi (basso, voce dal 1998) .

Canzoni e successi della band

La band ha avuto un grande successo fin da subito, in totale hanno pubblicato ben 83 album e hanno uno dei record più importanti con vendite oltre i 15 milioni di dischi. Come numeri sono vicini ai Pooh e ai Ricchi e Poveri. Molte canzoni sono nella storia culturale e popolare italiana e le conoscono davvero tutti e tutte. Tra queste: Io vagabondo (che non sono altro), Un pugno di sabbia, Un giorno insieme, Crescerai, Tutto a posto, Canzone per un’amica, Io voglio vivere, Sangue al cuore e Dove si va, Dio è morto (se Dio muore, è per tre giorni poi risorge), Ti voglio, Ho difeso il mio amore. I due album più venduti sono: “Corpo Estraneo” del 2004 e Nomadi 40″ del 2003. La loro ultima canzone “Solo esseri umani” è uscita nel 2021 ed è stato un esordio da record perché sono rimasti in cima alle classifiche di iTunes per settimane.

Chi è il fondatore Beppe Carletti

Beppe Carletti è nato a Novi di Modena il 12 agosto del 1946 ed è il co-fondatore della band, unico membro rimasto nel gruppo fin dall’inizio. Ha sempre creduto con tutto se stesso in questo progetto musicale e non l’ha mai abbandonato. Il suo talento, oltre a fare il tastierista, si è esteso ad altri strumenti come il pianoforte, la fisarmonica, l’organo Hammond e il sintetizzatore. Ha dedicato la vita alla musica e ha segnato la storia. I Nomadi sono ancora in concerto e la prossima data sarà ad Aprilia, per la quale è previsto un grande successo: