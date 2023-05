Beppe Carletti, chi sono i figli: età, lavoro, oggi e vita privata

Beppe Carletti è il famoso tastierista e co-fondatore dei Nomadi, oggi pomeriggio si racconterà a Verissimo e ha promesso a Silvia Toffanin un’esclusiva intervista in cui rivelerà grandi segreti sulla sua vita. Siete pronti a scoprirli? Se siete curiosi continuate a leggere, qui in anteprima tutte le informazioni sulla moglie e i figli del musicista.

I figli di Beppe Carletti

Beppe Carletti è sposato da moltissimi anni con una donna, come lui ha sempre dichiarato: “Non vorrei nessun’altra, è l’amore della mia vita”. L’identità della donna, però, è sempre rimasta segreta. Ha voluto mantenere la massima privacy, anche perché pare che lei non ami i riflettori. Per non mettere a disagio la sua famiglia, Beppe ha sempre evitato dichiarazioni in merito. Dall’amore del musicista e della donna misteriosa sono nati due figli: Elena e Davide, scopriamo di più su di loro. Pare che Beppe Carletti abbia anche tre nipoti, ma non si hanno notizie più precise.

Chi è Davide Carletti: età, lavoro, oggi e vita privata

Il primogenito del tastierista dei Nomadi si chiama Davide e ha voluto dedicare la vita allo studio. Ha frequentato il Liceo Classico Rinaldo Corso a Correggio, poi ha frequentato la facoltà di Giurisprudenza alla facoltà di Modena. Dopo il percorso e l’esame per l’abilitazione si è iscritto all’albo degli avvocati ed esercita la professione in uno studio di sua proprietà. Davide Carletti è anche un appassionato di letteratura e scrittura, tant’è che nel 1993 ha pubblicato un libro sulla storia dei Nomadi: “Il suono delle idee”.

Chi è Elena Carletti: età, lavoro, oggi e vita privata

La secondogenita si chiama Elena, sappiamo che si è laureata in Lettere e Letterature straniere, poi ha conseguito un Master in scienze e tecniche dello spettacolo. Collabora anche con il gruppo del padre, per il quale si occupa di scrivere e tradurre i testi. Elena è abbastanza nota per la sua carriera politica: è stata sindaca di Novellara. Lei è molto attenta alle tematiche sociali e molto ben voluta dalla sua città. Ecco il suo profilo Instagram: