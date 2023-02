Beppe Vessicchio, chi è il direttore d’orchestra: età, carriera, Sanremo, chi è la moglie, figli, dove è nato, foto e Instagram

Beppe Vessicchio sarà ospite di Silvia Toffanin negli studi di Verissimo e rilascerà una toccante intervista in cui si aprirà e parlerà di sé a cuore aperto: dalla vita privata alla carriera. Siete curiosi e volete saperne di più? Continuate a leggere perché vi raccontiamo tutto quello che sappiamo su di lui.

Beppe Vessicchio: età, carriera, Sanremo

Giuseppe Vessicchio, conosciuto come Beppe o Peppe, è nato a Napoli il 17 marzo 1956, ha 65 anni ed è del segno dei pesci. La passione per la musica lo travolge fin da piccolissimo e inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica realizzando la base strumentale per i dischi di alcuni artisti, tra cui Buonocore, Bennato, Di Capri, Gagliardi e Sastri. Vessicchio incomincia poi una collaborazione con Gino Paoli. Proprio con quest’ultimo scrive grandi successo, quali “Cosa farò da grande”, “Coppi” e “Ti lascio una canzone”. Nel 1975 esordisce con un trio di comici e cabarettisti napoletani, in cui lui suona la chitarra e il pianoforte. Dopo poco lascia il gruppo perché vuole intraprendere una carriera personale. Così inizia a sperimentare con diversi aspetti della musica e diventa musicista, arrangiatore, un compositore e un direttore d’orchestra.

La carriera come direttore d’orchestra

Vessicchio è diventato molto famoso dopo il ruolo di direttore d’orchestra al festival di Sanremo, in cui lavora ogni anno dal 1990. Nel 1994 e nel 1998 riceve il premio come miglior arrangiatore. Ha vinto il festival quattro volte come miglior direttore d’orchestra ed è stato anche un insegnante di musica nella scuola di Amici di Maria De Filippi. Quest’anno ha deciso di non partecipare a Sanremo perché vuole lasciare posto ai giovani. La sua carriera è incredibile e ha avuto a che fare con artisti di grande calibro, tra cui Andrea Bocelli, Roberto Vecchioni, Andrea Bocelli, Elio e le Storie Tese, Zucchero Fornaciari, Lorella Cuccarini, Biagio Antonacci, Ornella Vanoni, Fred Bongusto, Max Gazzè e Valerio Scanu.

Vita privata: moglie e figli

La moglie di Beppe Vessicchio si chiama Enrica, ma non le piacciono i riflettori, per cui non ha mai voluto parlare di sé e non si conosce la sua età, né si sa nulla di lei e della sua vita. Sappiamo soltanto che i due sono stati fidanzati per ben 12 anni e poi si sono sposati nel 1989, il loro amore solido dura ancora oggi. Hanno avuto una figlia di nome Alessia, che a sua volta ha avuto una figlia di nome Teresa. Beppe e Enrica sono diventati nonno e nonna e sono più uniti che mai mentre si prendono cura di Teresa. Pare che lui non abbia un profilo Instagram al momento.