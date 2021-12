Bernardo Corradi: chi è, età, carriera, vita privata, chi è il moglie, figli, Elena Santarelli, Instagram, Verissima

Tutto pronto per il classico appuntamento del sabato pomeriggio con Verissimo. Tra gli ospiti di oggi anche Bernardo Corradi, che sarà in studio con la moglie Elena Santarelli.

Bernardo Corradi: chi è, età, carriera

Bernardo Corradi è nato a Siena il 30 marzo del 1976, sotto il segno dell’Ariete. E’ un ex calciatore e, attualmente, opinionista sportivo per la Mediaset. E’ anche un dirigente sportivo e allenatore. La sua carriera come calciatore inizia tra varie squadre della Serie C esordendo, infine, con il Poggibonsi. Passa poi in Serie B, quindi in Serie A con il Cagliari. A questo punto fa una breve comparsa nell’Inter, ma viene ceduto subito al Chievo. Ritorna ancora nell’Inter e, infine, approda nella Lazio. Nel 2003 gioca in Nazionale.

Nel 2004 lascia le squadre italiane per il Valencia, ma rimane in Spagna un solo anno: torna infatti nel 2005 a Parma. Un vero ping-pong, perché nell’estate del 2006 rientra al Valencia, passa quindi quasi subito al Manchester City. Importante passaggio nel 2008 al Reggina. Nel 2009 è nell’Udinese, ma a dicembre del 2010 inizia ad allenarsi con il Monza. Nel 2012 si sposta oltreoceano, in Canada, ed è in prova con i Montréal Impact.

Una volta ritiratosi dal calcio lavora, a partire dal 2015, come opinionista sportivo per la Mediaset. Nel 2017 diventa assistente di Carmine Nunciata per la panchina della Under-17, nel 2018 lavora con l’Under-19 e nel 2019 si sposta all’Under-16. Guida anche l’Under-18 e torna, nel 2020, agli Under-17. Nel 2018 è anche vicecommissario della Lega di Serie A. Infine, alla fine del 2020, insieme a Christian Vieri lancia il progetto PLB eSports, con cui si vuole formare e intrattenere giovani talenti nel mondo dei videogiochi.

Bernardo Corradi: vita privata, chi è la moglie, figli

Attualmente Bernardo Corradi è sposato con la showgirl Elena Santarelli. I due hanno due figli, Giacomo, nato nel 2009 e Greta Lucia, nata nel 2016.

Bernardo Corradi: Instagram, dove seguirlo

Bernardo Corradi è molto seguito su Instagram. Con il suo account ufficiale: @bernardocorradi vanta 34,7 mila follower.

(Foto IG Bernardo Corradi)4