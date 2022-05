Verissimo, anticipazioni ultima puntata 28 maggio 2022: chi sono gli ospiti

Ultima e imperdibile puntata di Verissimo, il salotto televisivo di Canale 5 che ha appassionato migliaia e migliaia di telespettatori. Tantissimi gli ospiti che anche domani, sabato 28 maggio, si racconteranno a cuore aperto, tra vita privata e carriera, ai microfoni della padrona di casa, Silvia Toffanin. Lei che con la sua empatia e sensibilità sa bene cosa dire, come supportare, come toccare argomenti anche delicati.

Filippo Magnini e Giorgia Palmas a Verissimo

Tra gli ospiti, stando alle anticipazioni, ci saranno Filippo Magnini e Giorgia Palmas, che dopo il matrimonio a Como racconteranno quei momenti emozionanti, fino al fatidico sì. La loro storia d’amore prosegue a gonfie vele, sono sempre più felici e innamorati.

Il racconto di Ida Platano

E ancora, per la prima volta a Verissimo arriverà come ospite Ida Platano, una delle dame più discusse e chiacchierate del parterre femminile di Uomini e Donne. Ida si racconterà a cuore aperto, si lascerà andare e sicuramente farà qualche riferimento al suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

Tutte le interviste dell’ultima puntata

A Verissimo arriveranno come ospiti anche Mariano Di Vaio e sua moglie Eleonora Brunacci, genitori di ben quattro figli. L’ultima, Mia Annabelle, è nata lo scorso 25 gennaio 2022. E ancora, l’attore romano Claudio Santamaria si racconterà tra carriera e famiglia: dai successi all’amore per Francesca Barra. Da Silvia Toffanin ci sarà poi Iva Zanicchi, che presenterà il suo nuovo libro, e Bianca Guaccero, che dopo l’addio a Detto Fatto parlerà del suo nuovo inizio, dei suoi progetti.