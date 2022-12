Bice Valori: chi era, carriera, film, marito, figli, come è morta

Una donna che è diventata sin da subito un’icona mediatica: Bice Valori, di fatto, è stata un’attrice, comica e conduttrice televisiva italiana e molto altro ancora. Una carriera lunga, ricca di esperienze, soddisfazioni e soprattutto successo a livello mediatico. Ma siete sicuri di conoscerla veramente? Ecco qualche informazione in più su questa figura importantissima del nostro passato culturale e televisivo.

Chi era l’attrice Bice Valori: biografia

Bice Valori è stata la figlia del giornalista e scrittore fiorentino Aldo Valori (1882-1965) e sorella minore dell’urbanista ed architetto Michele Valori (1923-1979). Ma non solo, perché la sua famiglia può vantare anche altri parenti illustri: infatti è stata anche ala nipote del regista, commediografo e giornalista fiorentino (cugino del padre) Gino Valori (1890-1961). Bice Valori nasce a Roma, il 13 maggio 1927 e sin da subito manifesta una certa predisposizione agli studi e alla comunicazione. Infatti, il suo è un percorso scolastico che la porta a laurearsi in Lettere all’Università La Sapienza di Roma. Proprio durante gli studi accademici, Bice Valori conosce Paolo Panelli, di due anni più anziano, stringendo con lui un forte legame e un sodalizio artico ed affettivo al contempo. Dal loro matrimonio, nacque una figlia, divenuta anche lei attrice.

Il successo: dalla radio alla televisione (passando per il teatro)

Verve istintiva, personalità irriverente e creativa, con tanto di spiccato senso umoristico, ecco che la sua scalata verso il successo non è stata difficile, con tali qualità, soprattutto in teatro e televisione. Il suo primo impegno fu la radio, precisamente tra il 1949 e il 1951 fece parte del cast della celebre rivista radiofonica La Bisarca di Garinei e Giovannini. Poi, arriva finalmente il teatro: nel 1950, infatti, interpreta Maria in ”La dodicesima notte” di William Shakespeare per la regia di Orazio Costa con Giorgio De Lullo, con Renzo Giovampietro. E da lì, è un crescendo di successi a acclamazioni da parte del pubblico.

Negli anni ’50, l’attrice inizia anche a lavorare con successo nel teatro di rivista. Tra i numerosi spettacoli ricordiamo:

Controcorrente (1953),

(1953), Senza rete (1954)

(1954) Oh quante belle figlie madama Doré (1955)

Ad ogni modo, il vero successo, quello che la consacrerà definitivamente, arriva solamente grazie alla televisione e con la partecipazione anche a diversi sceneggiati. Sia da sola che in compagnia del marito Paolo Panelli, Bice Valori fu la protagonista incontrastata di numerosi lavori televisivi. Un esempio è il 1964, quando prese parte al celeberrimo sceneggiato Rai Il giornalino di Gian Burrasca sceneggiato e diretto da Lina Wertmüller, interpretando la tirannica direttrice del collegio.

Vita privata: il marito e la figlia

Come già i parte anticipato, è in accademia, durante gli studi universitari, che la giovanissima attrice conobbe il suo futuro marito, Paolo Panelli, di due anni più anziano. I due si capirono al volo, e ne nacque una relazione importante, in piena sintonia artistica oltre che, ovviamente, emotiva e sentimentale. Dalla loro unione, 5 anni più tardi, nacque la figlia, Alessandra Panelli, anche lei ha seguito le orme di famiglia divenendo attrice, regista e anche docente.

La morte di un’icona

Molto amata, stimata ed apprezzata dal grande pubblico, ma soprattutto rispettata dalla critica, Bice Valori muore nel 1980, a cinque mesi dalla morte del fratello: aveva solamente 52 anni. La morte sopraggiunse per le conseguenze di un tumore contro il quale stava lottando. Ora riposa al cimitero Flaminio di Roma.

Foto in copertina da frank96maisto (Instagram)