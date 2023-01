Binario 21 stasera in tv su Rai 1 con Liliana Segre e Fabio Fazio: a che ora inizia e chi sono gli ospiti

Oggi, 27 gennaio, ricorre la Giornata della Memoria, tante le iniziative in programma non di meno sulle reti televisive e su Rai 1 andrà in onda Binario 21 condotto da Fabio Fazio a partire dalle 20 e 35. Un appuntamento che è finalizzato a mantenere viva la memoria delle persecuzioni e dello sterminio degli ebrei. Un viaggio nel quale sarà preziosa ospite la senatrice a vita Liliana Segre.

Liliana Segre testimone della deportazione ad Auschwitz

La senatrice sarà testimone diretta di quanto accadde in quel gennaio del 1944 quando salì sul treno, a soli 13 anni, che la portò nel campo di sterminio di Auschwitz con altre 604 persone, ma dal quale tornarono solo in 22. Un evento terribile che la Segre ripercorrerà insieme a Fazio per far condividere al pubblico l’atrocità della sua esperienza. A supporto di questo racconto ci sarà materiale fotografico e video che renderà più tangibile la drammatica esperienza di una bambina di 13 anni trasportata in campo di concentramento. Nel quale era arrivata con il papà Alberto che lì fu ucciso.

Verrà ripercorsa, grazie alla testimonianza diretta della senatrice, una delle pagine più buie della storia dell’uomo nel quale una bambina di soli 13 anni dopo essere stata espulsa da scuola, a causa delle leggi raziali, viene destinata ed è costretta ad affrontare il viaggio che la condurrà in un campo di sterminio.

Altri ospiti del programma

Alla trasmissione televisiva condotta da Fabio Fazio prenderanno parte anche Paola Cortellesi e Pierfrancesco Favino ed è prevista una esibizione del Coro del Teatro alla Scala di Milano. Binario 21 è un programma realizzato da: Fabio Fazio, Arnaldo Greco, Piero Guerrera, Veronica Oliva e Francesco Piccolo, con la collaborazione di Stefano Faure, Giacomo Freri e Antonietta Zaccaro. Responsabile Casting Monica Tellini. Coordinamento editoriale Felice Cappa. Produttore esecutivo L’OFFicina Marcello Mereu. Produttore esecutivo Rai Eliana Mercieri. Capo progetto Luisa Pistacchio. Con la regia di Cristiano D’Alisera.