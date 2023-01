Giornata della memoria 2023, ecco tutti gli eventi in Italia per ricordare le vittime dell’Olocausto

La Giornata della memoria è quasi arrivata: sarà domani, venerdì 27 gennaio. È una ricorrenza internazionale istituita nel 2005 per ricordare tutte le vittime della Shoah, cadute durante il periodo del nazi-fascismo. Per non dimenticare la storia, ogni anno vengono organizzate tantissime attività in tutta Italia, ecco la lista completa:

Eventi in Italia per ricordare le vittime dell’Olocausto

Domani sarà la Giornata della Memoria, oltre ai numerosi film in programmazione sulla Rai, su Mediaset e le varie piattaforme Streaming, l’Italia è piena di eventi. La giornata serve a non far dimenticare le atrocità subite dagli ebrei durante il periodo di prigionia nei campi di sterminio. Andiamo a vedere quali sono le varie iniziative programmate nella nostra Penisola in occasione di una ricorrenza tanto importante.

Eventi a Milano per la Giornata della memoria 2023

A Milano la Giornata della Memoria è molto sentita, essendo ospite de “Il giardino dei giusti” e del museo delle deportazioni. Ci saranno iniziative in tutta la città, ecco gli eventi:

Il 25 gennaio viene inaugurata la Mostra fotografica “I Giusti tra le Nazioni” all’Aeroporto di Milano Linate.

Il 27 gennaio al mattino si terrà un evento di confronto alla Casa della Memoria di Milano, mentre nel pomeriggio a Palazzo Reale si terrà la Conferenza MEMORiANDUM (Ricordo Resilienza Resistenza).

Al Memoriale della Shoah di Milano saranno organizzati due giorni di visite guidate, sarà anche possibile vedere la mostra allestita per l’occasione e dedicata ai Cento Giusti del Mondo.

Al Giardino dei Giusti si terranno diverse visite guidate (quest’anno il luogo compie vent’anni)

Esposizioni sulle tematiche della deportazione presso l’Accademia di Belle Arti di Brera, e la mostra di artisti emergenti “Settimana della memoria” presso la Casa della Memoria in Via Confalonieri 14.

Il 29 gennaio UCEI – l’Unione delle Comunità Ebraiche Italiane organizza la RUN FOR MEM, corsa sportiva non competitiva.

Giornata della memoria a Roma, tutte le iniziative e gli eventi di venerdì 27 gennaio 2023

Eventi a Roma per la Giornata della memoria 2023

Nella Città Capitolina gli eventi per ricordare le vittime della Shaoh sono moltissimi, alcuni sono iniziati già dalle scorse settimane. In tutti i luoghi d’istruzione viene ricordato uno dei genocidi più infelici della storia. Presso l’Università Sapienza di Roma ci saranno diverse conferenze con docenti esperti e veglie memoriali da parte degli studenti. Ecco la lista degli eventi:

Alle ore 10.00, presso la Biblioteca Franco Basaglia: presentazione del libro Vittime dimenticate di Giorgio Giannini (Stampa Alternativa, 2019), che affronta lo sterminio di disabili, rom, omosessuali e Testimoni di Geova. (Iniziativa riservata alle scuole).

Ore 11.00, alla Biblioteca Vaccheria Nardi: presentazione del libro di Toivi Blatt “Le ceneri di Sobibor”

Alle ore 17.00, presso la Casa della Memoria e della Storia ci sarà una conferenza sul lungo viaggio di Carla Cohn e la follai delle deportazioni con una straordinaria testimone.

Nel pomeriggio: alle 18.00, presso la Biblioteca Laurentina: “Raccontami una storia, e mi salvò la vita”. A seguire memorie e tango yiddish

La sera, tra le 18.00 e le 20.00, al Palazzo delle Esposizioni: doppia proiezione: “Jona che visse nella balena” di Roberto Faenza e “La tregua di Francesco Rosi”, lettura cinematografica del romanzo di Primo Levi. Ingresso gratuito.

Concerto serale: ore 21.00, Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone: Lechaim, concerto per il Giorno della Memoria di Raiz e AuditoriumBand.

Altri eventi in Italia in memoria delle vittime

A Napoli: 26 e 27 gennaio, rappresentazioni teatrali gratuite dedicate alla Shoah presso l’Auditorium e le sale del Museo Archeologico Nazionale. Il 27 gennaio, dalle 12.00 alle 18.00. Le sale della Collezione Farnese del MANN ospitano diverse rappresentazioni: “L’Avaro”, “La Fotografia”, “Il Block 10”, “La baracca dei bambini”, “La Donna del Sonderbau”.

A Genova: Il 27 gennaio, dalle 11 alle 18, nella Torre Garibaldina a Palazzo Ducale ci sarà la mostra “Tracce di memoria”.

Bologna: La mattina, alle ore ore 10, presso la sede dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna, presentazione del volume “L’ultima nota – musica e musicisti nei lager nazisti”. Mezz’ora dopo, all’ Auditorium Manzoni il concerto per la memoria “Brundibar”. Non mancheranno anche gli eventi serali: alle 20.30 al “Teatro del Baraccano” andrà in scena “Sassolino”. Dalle 18.30 alle 20, al Damslab in piazzetta Pasolini 5/b, saranno proiettati due documentari a cura dell’Ordine degli architetti di Bologna: “Negli occhi” di Guido Lara, regia di Davide Rizzo (sulla figura dell’architetto Alessandro Rimini). L’altro film sarà “Lettere dall’archivio”, dello stesso regista.