Black Out Vite Sospese, anticipazioni seconda puntata: trama episodi di martedì 24 gennaio, cosa è successo ieri

Black Out Vite sospese, al via il mistery drama targato Rai 1. Da lunedì 23 gennaio 2023, in prima serata e per quattro appuntamenti sempre in prime time, la mini serie evento carica di suspense ed emozioni promette di tenere incollati davanti allo schermo i telespettatori. Ma cosa è successo nella prima puntata? E cosa vedremo nel secondo appuntamento di martedì 24 gennaio 2023? Scopriamo tutte le anticipazioni.

Cosa è successo nella puntata di ieri di Black Out vite sospese

Con la prima puntata di lunedì abbiamo iniziato a conoscere le ambientazioni della serie tv, girata in un lussuoso albergo nel piccolo ed esclusivo polo sciistico nella Valle del Vanoi, in Trentino. Quella che doveva essere una tranquilla vacanza viene scombussolata da una valanga che costringe vacanzieri e residenti nel piccolo paese a vivere un’esperienza unica. Ognuno dei protagonisti della storia, coinvolti, loro malgrado in questa ‘avventura’ sarà obbligato a fare i conti con sé stessi e con gli altri, nel tentativo di uscire fuori dalla drammatica situazione.

Anticipazioni Black Out Vite sospese seconda puntata 24 gennaio 2023

Ma cosa vedremo nel secondo appuntamento? Ricordiamo che la fiction, come detto in apertura, prevede quattro prime serata ciascuna caratterizzata dalla messa in onda di due episodi. Ebbene, secondo le anticipazioni di Blackout Vite sospese nel terzo episodio Claudia scopre che l’incidente medico di cui è stata vittima non è stato casuale. Per questo lei e Anita vengono isolate in una stanza. Si viene a sapere inoltre che l’elicottero che doveva portarle in salvo è caduto. Giovanni (Alessandro Preziosi), temendo di essere scoperto, nasconde le prove che lo incriminano. Claudia scopre che l’incidente medico di cui è stata vittima è stato provocato. Giorgio, un parente del proprietario dell’albergo che vive in una baita isolata, trasporta un ferito sopravvissuto alla caduta dell’elicottero che il giorno prima ha sorvolato la valle. Nel portarlo di corsa in albergo per affidarlo alle cure di Claudia, tutti apprendono che l’elicottero che doveva salvarli è precipitato.

Cosa vedremo nel quarto episodio di Black Out Vite sospese

Per quanto riguarda l’Episodio 4 ecco tutte le anticipazioni. Anita e Lorenzo, in cerca di un momento di intimità, azionano la vasca idromassaggio nella Spa dell’hotel. Così facendo, provocano un corto circuito che mette a rischio la vita di Elena. Marco scopre una via d’uscita dalla valle: una strada ferrata mai ultimata.

Il cast della serie su Rai 1 in onda da lunedì 23 gennaio

Nel cast troviamo Alessandro Preziosi affiancato dall’attrice tedesca Rike Schmid, Marco Rossetti, Aurora Ruffino, Caterina Shulha, Maria Roveran l’attore francese Mickaël Lumière e, tra gli altri, i giovani Federico Russo, Riccardo Maria Manera e Juju Di Domenico. Per girare la fiction sono stati utilizzati importanti VFX e grandi effetti digitali con una troupe di più di cento persone, ottanta attori e tante figurazioni scelte sul territorio. Uno sforzo produttivo che unisce Rai Fiction ed Èliseo Entertainment, con la partecipazione di Viola Film, in collaborazione con Trentino Film Commission, prodotta da Luca Barbareschi.