Black Out Vite Sospese, quando va in onda la prossima puntata: trama episodi

Adrenalina, mistero, intrighi, tutto questo è Black Out Vite Sospese la nuova fiction targata Rai in onda da lunedì 23 gennaio 2023. Dopo i primi due appuntamenti, ciascuno con due episodi per serata, è tempo ora di vedere quando e come si concluderanno le vicende della serie con Alessandro Preziosi. In tal senso il conto alla rovescia è già iniziato: tra poco meno di sette giorni arriverà una nuova puntata. Scopriamo dunque tutte le anticipazioni.

Quando va in onda la prossima puntata di Black Out Vite Sospese e quante puntate sono

Dopo le prime due serate evento di lunedì 23 e martedì 24 gennaio (la prima serata ha fatto registrare ben il 21% di share) tornerà in prima serata lunedì 30 gennaio 2023 con gli episodi numero 5 e numero 6 a partire dalle ore 21.25 su Rai 1. In streaming sarà possibile seguire la messa in onda della serie attraverso la piattaforma dedicata di Rai Play. Ma quando ci sarà l’ultima puntata? La Rai ha infatti annunciato che la serie sarebbe andata in onda in “quattro prime serate” per un totale complessivo di otto episodi. Gli episodi 7 e 8 saranno pertanto trasmessi il lunedì successivo, 6 febbraio 2023.

Trama episodi terza puntata Black Out Vite Sospese lunedì 30 gennaio 2023

L’omicidio di Max sconvolge l’hotel: è la riprova dell’esistenza di un assassino tra di loro. Nel quinto e sesto episodio, secondo le anticipazioni della nuova serie con Alessandro Preziosi per alleviare la tensione, dovuta anche alle scarse risorse di cibo e carburante, Giovanni suggerisce a tutti di iniziare a perquisire le case del villaggio rimaste disabitate. Durante la ricognizione, Lorenzo trova una pistola e la nasconde. Quando sente che sul cadavere di Max è stata trovata una foto che apparteneva a Giorgio, si convince che sia lui l’assassino e va ad affrontarlo. Lorenzo sta quasi per premere il grilletto, ma l’intervento tempestivo di Anita glielo impedisce. Giorgio viene segregato in hotel. Lidia scopre che Petra, nipote di Giorgio, lo ha liberato per consentirgli di scalare la montagna e andare in cerca di soccorso.

