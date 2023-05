Blanca 2, quando esce la nuova stagione su Rai 1: data di uscita, trama e anticipazioni

A breve, prossimamente, ci sarà anche il ritorno di Blanca, per la gioia di tutti i suoi fans e seguaci più assidui. Di fatto, la seconda stagione della serie tv – fortunatissima – di Rai1, prodotta da Lux Vide (gruppo Fremantle) in collaborazione con Rai Fiction, è ad un passo dal suo inizio. Le riprese dei nuovissimi episodi si sono concluse, e ora c’è bisogno solamente di assestare la post-produzione, con gli ultimi ritocchi. Poi, la seconda stagione di Blanca sarà pronta per la messa in onda.

Blanca 2 su Rai 1, quando inizia: data di uscita, trama e anticipazioni

Blanca 2, la nuova stagione su Rai 1

Insomma, ci vuole soltanto il tempo per confezionare quelli che saranno i nuovissimi episodi della serie, un tempo che del reso c’è ampiamente. Infatti, anche se Rai 1 dovesse optare per una trasmissione della seconda stagione in autunno, allora la produzione avrà davanti tutta la stagione estiva per poter lavorare comodamente al prodotto, e definire al meglio tutte le delicate fasi finali prima della definitiva messa in onda. Nel frattempo, coloro che proprio non ce la fanno ad aspettare, sono riusciti ad ingannare un po’ il tempo con le prime immagini rilasciate dalla casa di produzione. Ovviamente, nessuno spoiler, ma solamente qualche scatto rubato. Il contesto era quello delle riprese che si stavano svolgendo a Genova.

Trama e personaggi: quali novità?

Per quanto concerne, invece, la trama, sono ancora troppo poche le informazioni che abbiamo a disposizione per il momento. Alcune cose sembrano essere certe, come il fatto che scopriremo qualcosa in più proprio sulla famiglia di Blanca e su alcuni segreti legati ad essa. Ma non è tutto, perché la protagonista della serie diventerà una vera e propria consulente della Polizia, un ruolo che, certamente, la spingerà verso nuove sfide all’interno del Commissariato San Teodoro e quindi a nuove responsabilità. Oltre a lei, poi, torneranno anche gli amati compagni di avventura, come la fedele Linneo; Lucia (Sara Ciocca), che avrà un ruolo ancora più importante, sia nella storia che nella vita stessa di Blanca. E torneranno anche Stella (Federica Cacciola) ed il Commissario Bacigalupo (Enzo Paci). Insomma, le certezze di sempre con una serie di importanti novità tutte da scoprire.