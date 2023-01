Boomerissima, anticipazioni 24 gennaio 2023: chi sono gli ospiti di stasera

Sta riscuotendo enorme successo Boomerissima, la nuova trasmissione di Rai 2 che vede alla conduzione Alessia Marcuzzi. E questa sera, per la gioia dei telespettatori, andrà in onda un’altra e imperdibile puntata. Tra balli, canti, sfide e colpi di scena che non mancheranno. Chi sono gli ospiti della padrona di casa? Chi si sfiderà tra i ‘boomer’ e chi tra quelli delle nuove generazioni? Ecco tutte le anticipazioni di martedì 24 gennaio 2023.

Gli ospiti di stasera di Alessia Marcuzzi su Rai 2

Questa sera, per la terza puntata, stando alle anticipazioni scenderanno in campo per giocare, come ospiti: Lodovica Comello, Geppi Cucciari, Francesca Manzini, Corona, Giorgio Mastrota. E ancora, ci saranno Mietta, Francesco Paolantoni, Pierpaolo Spollon, ora tra i protagonisti di Che Dio Ci Aiuti 7 e La Porta Rossa 3, Rocco Hunt, Drusilla Foer e Nek. Con le risate che non mancheranno!

Quando finisce Boomerissima

La quarta puntata di Boomerissima, che sarebbe dovuta essere l’ultima, andrà in onda (salvo cambiamenti del palinsesto) martedì 31 gennaio. E come protagonisti della gara ci saranno: Paola Barale, Alessandro Tersigni, Riccardo Rossi, Adriana Volpe, Soleil Sorge, Alessandro Egger, Emanuel Caseiro e Paola Di Benedetto. Ma non solo. In studio ci saranno anche gli Effeil 65, Arisa, Alberto Matano, Flavio Insinna, Nino Frassica e i Boomdabash.

Boomerissima, però, terrà compagnia al pubblico ancora per un po’. Come ha anticipato TvBlogo, infatti, Alessia Marcuzzi tornerà in onda con una puntata speciale, inizialmente non prevista da palinsesto, dopo il Festival di Sanremo, proprio nel giorno di San Valentino. A dimostrazione che la trasmissione, che vede sfidarsi due generazioni diverse, sta riscuotendo enorme successo. Insomma, una novità che sta piacendo al pubblico, che ogni martedì si sintonizza su Rai 2. Per una serata all’insegna della musica, del divertimento e della spensieratezza! L’appuntamento, intanto, è per stasera, subito dopo il TG2 Post condotto da Manuela Moreno.