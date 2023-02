Bruno Vespa, chi sono i figli Federico e Alessandro: età e lavoro

Bruno Vespa si racconterà a Domenica In e rilascerà un’intervista molto intima sulla storia della sua famiglia. Sapete che ha due figli? Si chiamano Federico e Alessandro, se siete curiosi e volete saperne di più, continuate a leggere! Ecco chi sono i figli di Bruno Vespa e cosa fanno nella vita.

La famiglia di Bruno Vespa

Bruno Vespa oggi ha 78 anni ed è sposato dal 1975 con la magistrata Augusta Iannini. I due si sono conosciuti più di 50 anni fa e dopo poco si sono fidanzati e sposati. Lui ha intrapreso la carriera da giornalista da giovanissimo e a soli 18 anni è entrato in Rai come cronista radiofonico. Ben presto diventa un inviato del TG1 e nel 1990 diventa direttore del telegiornale. Date le sue capacità, dopo pochi anni crea e conduce “Porta a porta”, il talk show politico più seguito. La moglie, invece, è stata magistrata di sorveglianza delle carceri dal 1980 al 1983, poi Giudice Istruttrice del Tribunale di Roma. Il picco del successo è stato durante l’incarico di capo dell’ufficio legislativo del Ministero della giustizia e dell’Autorità del Garante della Privacy. I due hanno avuto una carriera eccellente e vinto numerosi riconoscimenti, ma nonostante il lavoro hanno dato alla luce due figli: Federico e Alessandro, conosciamoli meglio.

Il figlio Federico: età e lavoro

Federico Vespa nasce a Roma il 25 febbraio 1979, è del segno dei pesci e ha 44 anni. ha avuto una carriera come giornalista, conduttore radiofonico e scrittore. Per molti anni è stato conduttore radiofonico per RTL 102.5 e ha elaborato numerosi reportage importanti per i giornali nazionali. Ha collaborato anche con la radio di Rai 2, Sky e Mediaset. Nell’ultimo periodo si è ritirato dalla radio e non è ben chiaro il motivo. Pare che soffra di un disturbo ansioso-depressivo fin dalla tenera età. Attualmente è single e vive a Roma con i suoi due gatti e un cane. Ha un profilo Instagram seguito da circa 10mila persone, dove condivide perlopiù le foto dei suoi adorati animali.

Il figlio Alessandro: età e lavoro

Su Alessandro Vespa ci sono molte meno notizie, perché è una persona molto riservata che ha sempre preferito rimanere lontano dai riflettori. Lui ha seguito le orme della madre e ha studiato per diventare avvocato. Nonostante ciò, pare che negli ultimi anni anche lui si sia dedicato alla carriera giornalistica, ma la sua situazione non è molto chiara. Sembra che non abbia neanche un profilo Instagram e la sua vita è avvolta nel mistero.