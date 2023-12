Caduta Libera, chi è il campione Alessandro e quanto ha vinto: montepremi di oggi martedì 5 dicembre 2023

Caduta Libera, chi è il campione Alessandro e quanto ha vinto? Scopriamo il montepremi di questa sera, martedì 5 dicembre 2023.

Amatissimo quiz di Canale 5, “Caduta Libera” è una delle trasmissioni più seguite del preserale televisivo italiano. Il programma di Mediaset, condotto da Gerry Scotti e prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, riesce costantemente a catturare l’attenzione della gente grazie alle sfide appassionanti che vengono proposte.

Il gioco a premi, per la felicità del suo pubblico, ha riaperto i battenti lunedì 14 settembre con la nuovissima edizione 2023/2024. Con riferimento a quanto appena detto, che cosa è accaduto nel corso dell’appuntamento di questa sera, martedì 5 dicembre2023? Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Chi è il nuovo campione di Caduta Libera?

Il nuovo campione di “Caduta Libera” si chiama Alessandro e viene da Brescia. L’uomo ha 43 anni. Da ciò che si apprende, ha fatto molti lavori. Per anni ha fatto il giornalista, si è occupato di comunicazione in una associazione di categoria e, ad oggi, ha una professione gratificante arrivata per caso: da qualche mese è maestro di asilo. Come ha raccontato, ha frequentato il Liceo Magistrale, che lo ha abilitato all’insegnamento dei bambini. È sposato dal 2015 con Vittoria, che lo ha accompagnato.

Quanto ha vinto oggi Alessandro di Caduta Libera?

Stasera, martedì 5 dicembre 2023, è stata una gara piuttosto movimentata, dato che Alessandro ha gareggiato con quasi tutti gli sfidanti presenti in studio. In più, il maestro ha potuto mettersi in gioco sin da subito, a seguito di aver sconfitto il preparatissimo Paolo Panzeri nell’animato appuntamento precedente.

Durante la puntata di ieri, lunedì 4 dicembre 2023, lo abbiamo visto in azione per arrivare fino al bellissimo trionfo. Diversamente è andata oggi. Infatti, dopo essersi battuto a colpi di domande con gli insidiosi avversari, Alessandro è giunto con grande energia ai tanto attesi “Dieci Passi”. In questa temutissima ultima prova ha sperato di portarsi a casa la bellissima cifra di 80mila euro.

Però, il nuovo campione in carica, purtroppo, non è riuscito ad intascarsi i soldi racimolati a causa di solamente due enigmi (quasi uno solo poiché la risposta al secondo quesito è stata data allo scadere del tempo):

Il 21enne americano, stella nascente del tennis mondiale → BEN SHELTON .

. La raffigura la matrioska, caratteristica bambola russa → CONTADINA.

Il montepremi, per il momento, è inesistente.

Come partecipare a Caduta Libera?

“Caduta Libera” ha ufficialmente aperto i casting per i nuovi talenti che vorrebbero parteciparvi come concorrenti. Per afferrare al volo questa possibilità, bisogna scrivere a castingcadutalibera@endemolshine.it.

Per poter accedere al gioco dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi sarà fondamentale:

Pesare meno di 100 chili ;

di ; Avere meno di 55 anni ;

di ; NON avere problemi con il cuore o con la schiena.

In aggiunta, è possibile assistere in prima persona alle coinvolgenti competizioni in qualità di pubblico in studio. Per poterlo fare, occorre rivolgersi al numero telefonico 351/7858468 oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica cadutalibera@vivilavita.tv.