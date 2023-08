Caduta Libera, chi è il campione Giovanni e quanto ha vinto: montepremi di oggi martedì 1° agosto 2023

Caduta Libera, chi è il campione Giovanni Trovato e quanto ha vinto? Scopriamo il montepremi di questa sera, martedì 1° agosto 2023.

Ormai un cult della televisione, il quiz condotto da Gerry Scotti nel preserale di Canale 5, “Caduta Libera”, è un vero e proprio must nelle case degli italiani. Prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, il game show è tornato con delle novità tutte da scoprire che stanno piacendo particolarmente al pubblico.

Iniziata con il campione dei campioni, Michele Marchesi (che ha abbandonato lo scettro per tornare dai suoi pazienti), l’edizione in corso sta tenendo incollati alla TV milioni di telespettatori con dei match tutti nuovi. A tal proposito, che cosa è successo questa sera 1° agosto 2023? Scopriamolo insieme!

Chi è il nuovo campione di Caduta Libera?

Preparatissimo e molto educato, il campione in carica Giovanni Trovato ha 26 anni. Il cultore di filologia ha rivelato agli ascoltatori che, al momento, sta collaborando come dottorando con la nota Università degli Studi di Genova. A proposito di questa sua esperienza, ha aggiunto che il suo sogno nel cassetto sarebbe quello di insegnare.

Quanto ha vinto oggi Giovanni di Caduta Libera?

Il campione in carica è riuscito ad accaparrarsi una somma piuttosto alta durante la puntata di questa sera, martedì 1° agosto 2023.

Come ben noto, il procedimento del gioco funziona in questo modo: per accaparrarsi 500mila euro, 11 concorrenti si sfidano a suon di enigmi che vertono sulla cultura generale, ai quali occorre dare una risposta in 30 secondi. Chi è al centro dello studio, a differenza degli sfidanti che ha attorno, è l’unico a possedere tre vite e, se riuscirà a non perderle nel corso dei vari match, potrà accedere al temutissimo “Gioco Finale”. L’obiettivo di quest’ultimo è rispondere in 3 minuti a 10 domande piuttosto articolate. Qualora riuscisse ad azzeccarle tutte, il campione vincerà il montepremi in palio.

Ieri, lunedì 31 luglio 2023, la serata per il bravissimo Trovato non è stata facile. Stasera, invece, Giovanni non è riuscito ad impossessarsi della bella cifra di 181mila euro per la mancata risposta ai cinque quesiti che seguono.

Proverbialmente, la “faccia” dello sfrontato → DI TOLLA .

. Il personaggio a fumetti creato da Magnus e Bunker, nato sulla scia della popolarità di Diabolik → KRIMINAL .

. Il 12 ottobre è uscito in tutto il mondo il nuovo libro di J.K. Rowling, che s’intitola “Il Maialino…” → DI NATALE .

. Padrone, signore, proprietario → DETENTORE .

. Mino, ex dirigente della DC, che fu anche Ministro della Giustizia, Ministro della Difesa e sindaco di Brescia → MARTINAZZOLI.

Come partecipare a Caduta Libera?

Sono aperti i casting per poter partecipare come concorrente alla nuova edizione di “Caduta Libera”. Per candidarsi, occorre, innanzitutto, mandare una e-mail all’indirizzo castingcadutalibera@endemolshine.it.

Per poter aderire senza alcun problema, non bisogna: