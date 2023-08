Caduta Libera, chi è il campione Giovanni e quanto ha vinto: montepremi di oggi sabato 29 luglio 2023

Caduta Libera, chi è il campione Giovanni Trovato e quanto ha vinto? Scopriamo il montepremi di questa sera, sabato 29 luglio 2023.

Amatissima da tutti, “Caduta Libera” è la trasmissione televisiva preserale che la Rete Ammiraglia di Mediaset offre al proprio pubblico da molti anni. Condotto da Gerry Scotti e prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, il game show di Canale 5 è tornato con tantissime competizioni nuove e avvincenti.

Il programma ha aperto la sua nuova stagione con il botto, sfoderando una delle sue carte forti già dai primissimi appuntamenti: il campione dei campioni Michele Marchesi. Effettivamente, il medico ha tenuto gli spettatori incollati alla TV per diverso tempo. Nonostante ciò, il giovane dottore ha preso la decisione di abbandonare il quiz precedente all’inizio del TG5 perché ha preferito riprendere a lavorare continuativamente. Così facendo, ha lasciato lo spazio di emergere in qualità di campioni ad altri giocatori. A tal proposito, che cosa è successo questa sera, sabato 29 luglio 2023? Cerchiamo di capirlo insieme!

Chi è il nuovo campione di Caduta Libera?

Sulla vita privata del filologo Giovanni Trovato, il nuovo campione di “Caduta Libera” non si sa moltissimo. Ma il diretto interessato ha esposto al padrone di casa che è un 26enne e che, momentaneamente, si sta dedicando al lavoro di ricerca presso la prestigiosa Università degli Studi di Genova. A tal proposito, ha anche fatto presente che il suo sogno sarebbe quello di insegnare.

Quanto ha vinto oggi Giovanni di Caduta Libera?

Il campione in carica è riuscito a tirare su un montepremi piuttosto succulento durante la puntata di questa sera, sabato 29 luglio 2023.

Prima di scoprire come si è sviluppato il gioco del giovane Trovato, occorre ricordare che le regole del format prevedono che 11 concorrenti, che gareggiano a colpi di quesiti vertenti su argomenti di ogni genere, per vincere 500mila euro, fornendo una risposta con un massimo di 30 secondi. Ad avere un grande privilegio è il campione, poiché solamente egli possiede ben tre vite in più. Qualora queste ultime non venissero perse, sarà il momento di affrontare la parte finale del game show: “I Dieci Passi”, dove bisogna risolvere dieci domande in 3 minuti per portarsi a casa la cifra accumulata a seguito di aver trionfato nei match con gli sfidanti.

Nel corso dell’episodio di ieri, venerdì 28 luglio, Giovanni ha trascorso una serata piuttosto agitata. Questa sera 29 luglio 2023, il ragazzo, purtroppo, non è riuscito ad appropriarsi dei 111mila euro a causa dei quattro enigmi mancanti qui di seguito.

La pietra solitamente di colore verde, che costituisce una valida alternativa alla classica griglia → OLLARE .

. Il programma che Pippo Baudo condusse nel 1983 su Rete 4 → UN MILIONE AL SECONDO .

. Shimon, lo statista di origini polacche che fu Presidente d’Israele → PERES .

. Carolina, eletta miglior calciatrice del mondo nel 1995 → MORACE.

Come partecipare a Caduta Libera?

Appassionante e coinvolgente, le maestranze di “Caduta Libera” stanno svolgendo dei casting per coloro che avessero voglia di parteciparvi in qualità di concorrente in vista dell’edizione ventura. Per avere un’opportunità, è necessario mandare una e-mail all’indirizzo ufficiale del programma: castingcadutalibera@endemolshine.it.

Per presentare la propria candidatura, non ci sono particolari vincoli, tranne: