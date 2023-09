Caduta Libera, chi è il campione Giuliano e quanto ha vinto: montepremi di oggi martedì 12 settembre 2023

Caduta Libera, chi è il campione Giuliano e quanto ha vinto? Scopriamo il montepremi di questa sera, martedì 12 settembre 2023.

Amatissimo quiz di Canale 5, “Caduta Libera” è una delle trasmissioni più seguite del preserale televisivo italiano. Il programma di Mediaset, condotto da Gerry Scotti e prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, riesce costantemente a catturare l’attenzione della gente grazie alle sfide appassionanti che vengono proposte.

Il gioco a premi, per la felicità del suo pubblico, ha riaperto i battenti lunedì 4 settembre con la nuovissima edizione. Con riferimento a quanto appena detto, che cosa è accaduto nel corso dell’appuntamento di questa sera, martedì 12 settembre 2023? Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Chi è il nuovo campione di Caduta Libera?

Il campione attuale di “Caduta Libera” si chiama Giuliano ed è originario di Pordenone. Lui è un ingegnere di movimento terra. Durante una delle sue prime apparizioni, Scotti ha annunciato che, l’ex sfidante, è alto un metro e 92 centimetri. Da ciò che si apprende dal suo modo di essere, sembra molto riservato e timido. Sulla sua vita privata ha detto ben poco: ha una compagna, una figlia 17enne e pochi mesi fa è nato il suo secondo figlio, Giovanni.

Quanto ha vinto oggi Giuliano di Caduta Libera?

Oggi, martedì 12 settembre 2023, è stata una gara piuttosto agitata. Nonostante ciò, Giuliano ha saputo mantenersi il titolo con le unghie e con i denti.

Bisogna ricordare che 11 concorrenti, con l’aspirazione di ottenere 500mila euro, si sfidano a colpi di domande di cultura generale, alle quali occorre dare la risposta corretta in 30 secondi. A differenza degli altri, il campione è la sola persona a possedere tre vite: il compito fondamentale è di non perderle tutte per poter accedere a “I Dieci Passi”, l’ultima parte del quiz televisivo. Qui, occorre completare adeguatamente dieci quesiti in tre minuti per accaparrarsi il montepremi raccolto.

Come abbiamo potuto vedere, l’appuntamento di ieri, lunedì 11 settembre 2023, per il dirigente è stata una serata piuttosto movimentata. Mentre, stasera 12 settembre 2023, Giuliano non è riuscito a vincere ben 86mila euro per la mancata risposta a solo due enigmi.

Tra i primi visitatori della Tour Eiffel ci furono la famiglia reale inglese e… → BUFFALO BILL .

. In «Franco, Ciccio e le vedove allegre» è il narratore delle vicende → LUCIO DALLA.

Come partecipare a Caduta Libera?

“Caduta Libera” ha ufficialmente aperto i casting per i nuovi talenti che vorrebbero parteciparvi come concorrenti. Per afferrare al volo questa possibilità, bisogna scrivere a castingcadutalibera@endemolshine.it.

Per poter accedere al gioco dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi sarà fondamentale:

Pesare meno di 100 chili ;

di ; Avere meno di 55 anni ;

di ; NON avere problemi con il cuore o con la schiena.

In aggiunta, è possibile assistere in prima persona alle coinvolgenti competizioni in qualità di pubblico in studio. Per poterlo fare, occorre rivolgersi al numero telefonico 351/7858468 oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica cadutalibera@vivilavita.tv.