Caduta Libera, chi è il campione Sergio Pansecco e quanto ha vinto: montepremi di oggi lunedì 30 ottobre 2023

Caduta Libera, chi è il campione Sergio Pansecco e quanto ha vinto? Scopriamo il montepremi di questa sera, lunedì 30 ottobre 2023.

Amatissimo quiz di Canale 5, “Caduta Libera” è una delle trasmissioni più seguite del preserale televisivo italiano. Il programma di Mediaset, condotto da Gerry Scotti e prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, riesce costantemente a catturare l’attenzione della gente grazie alle sfide appassionanti che vengono proposte.

Il gioco a premi, per la felicità del suo pubblico, ha riaperto i battenti lunedì 14 settembre con la nuovissima edizione 2023/2024. Con riferimento a quanto appena detto, che cosa è accaduto nel corso dell’appuntamento di questa sera, lunedì 30 ottobre 2023? Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Chi è il nuovo campione di Caduta Libera?

Il nuovo campione di “Caduta Libera” si chiama Sergio Pansecco e viene da Savona, ha 40 anni ed è nato in Brasile, ma è arrivato in Italia a solo un mese e mezzo di età. Lavora come commesso in un negozio di elettronica di una grande catena nella sua città. Come ha esposto al conduttore, è felicemente fidanzato e convive con la sua compagna di nome Manuela. In più, è stato un nuotatore e non sa giocare a calcio. È stato accompagnato a giocare da sua sorella e ha nel cuore di poter tornare nella sua bellissima patria un giorno.

Quanto ha vinto oggi Sergio Pansecco di Caduta Libera?

Stasera, lunedì 30 ottobre 2023, è stato un match piuttosto movimentato, visto che Pansecco ha dato l’opportunità di gareggiare a quasi tutti gli sfidanti presenti in studio. Inoltre, ha perso due vite e tutto il denaro che aveva accumulato.

Durante la puntata di venerdì, 27 ottobre 2023, lo abbiamo visto trionfare per poco. Allo stesso modo è andata oggi. Infatti, dopo essersi battuto a colpi di domande con gli insidiosi avversari ed essere giunto con grande energia ai tanto attesi “Dieci Passi” con la buona cifra di 26mila euro, il campione in carica, sfortunatamente, non è riuscito a vincere la somma racimolata a causa della mancata risposta a solamente due enigmi:

L’orso capellone, protagonista della serie televisiva animata di Hanna-Barbera del 1971 → NAPO ORSO CAPO .

. Fra le grandi occasioni mancate della sua carriera c’è il non aver diretto «Rambo» e «9 settimane e mezzo» → TINTO BRASS.

Il suo montepremi, per il momento, è di 15mila euro. Sergio vorrebbe investire questi soldi in una bella vacanza nella sua meravigliosa terra di origine e mettere da parte qualcosa per il futuro.

Come partecipare a Caduta Libera?

“Caduta Libera” ha ufficialmente aperto i casting per i nuovi talenti che vorrebbero parteciparvi come concorrenti. Per afferrare al volo questa possibilità, bisogna scrivere a castingcadutalibera@endemolshine.it.

Per poter accedere al gioco dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi sarà fondamentale:

Pesare meno di 100 chili ;

di ; Avere meno di 55 anni ;

di ; NON avere problemi con il cuore o con la schiena.

In aggiunta, è possibile assistere in prima persona alle coinvolgenti competizioni in qualità di pubblico in studio. Per poterlo fare, occorre rivolgersi al numero telefonico 351/7858468 oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica cadutalibera@vivilavita.tv.