Caduta Libera, chi è la campionessa Carla e quanto ha vinto: montepremi di oggi venerdì 15 dicembre 2023

Caduta Libera, chi è la campionessa Carla e quanto ha vinto? Scopriamo il montepremi di questa sera, venerdì 15 dicembre 2023.

Amatissimo quiz di Canale 5, “Caduta Libera” è una delle trasmissioni più seguite del preserale televisivo italiano. Il programma di Mediaset, condotto da Gerry Scotti e prodotto da RTI ed Endemol Shine Italy, riesce costantemente a catturare l’attenzione della gente grazie alle sfide appassionanti che vengono proposte.

Il gioco a premi, per la felicità del suo pubblico, ha riaperto i battenti lunedì 14 settembre con la nuovissima edizione 2023/2024. Con riferimento a quanto appena detto, che cosa è accaduto nel corso dell’appuntamento di questa sera, venerdì 15 dicembre 2023? Scopriamo insieme tutti i dettagli!

Chi è la nuova campionessa di Caduta Libera?

La nuova campionessa di “Caduta Libera” si chiama Carla e viene da Alessano, in provincia di Lecce. La donna è una casalinga ed è la mamma di un bimbo di un anno, Luigi.

Quanto ha vinto oggi Carla di Caduta Libera?

Stasera, venerdì 15 dicembre 2023, è stata una gara piuttosto agitata. Infatti, Carla ha battuto la precedente campionessa in carica, la preparatissima impiegata di Pordenone Valentina Papais. La domanda che le ha dato il colpo di grazia, dato che era già senza alcuna delle vite, è stata:

Quelli di Paganini sono 24, quelli dei bambini anche di più → CAPRICCI.

A seguito della sconfitta della brava Valentina durante l’ultima sfida, l’abilissima alessanese è arrivata, con il montepremi della Papais, alla temutissima prova finale: “I Dieci Passi”. Sfortunatamente, però, non è riuscita ad ottenere i 160mila euro a causa della mancata riposta di solamente due enigmi:

Sono «Della Notte» nel titolo del romanzo di Gesualdo Bufalino, vincitore del Premio Strega nel 1988 → LE MENZOGNE .

. L’automezzo utilizzato in inverno per ripulire le strade dopo le precipitazioni nevose → SPARTINEVE.

Il suo montepremi, per il momento, è inesistente per ovvi motivi.

Come partecipare a Caduta Libera?

“Caduta Libera” ha ufficialmente aperto i casting per i nuovi talenti che vorrebbero parteciparvi come concorrenti. Per afferrare al volo questa possibilità, bisogna scrivere a castingcadutalibera@endemolshine.it.

Per poter accedere al gioco dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi sarà fondamentale:

Pesare meno di 100 chili ;

di ; Avere meno di 55 anni ;

di ; NON avere problemi con il cuore o con la schiena.

In aggiunta, è possibile assistere in prima persona alle coinvolgenti competizioni in qualità di pubblico in studio. Per poterlo fare, occorre rivolgersi al numero telefonico 351/7858468 oppure inviare una e-mail all’indirizzo di posta elettronica cadutalibera@vivilavita.tv.