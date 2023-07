Caduta Libera, chi è la campionessa Ginevra e quanto ha vinto: montepremi di oggi sabato 15 luglio 2023

Caduta Libera, chi è la campionessa Ginevra Gori e quanto ha vinto? Scopriamo il montepremi di questa sera, sabato 15 luglio 2023.

Seguitissima trasmissione di Canale 5, “Caduta Libera” è uno dei programmi televisivi più graditi dagli italiani. Con al timone Gerry Scotti, l’emissione di Mediaset, prodotta da RTI ed Endemol Shine Italy, non smette di sorprendere il suo pubblico con match assolutamente coinvolgenti.

La stagione che stiamo vedendo è iniziata con un apprezzatissimo ritorno, quello del campione dei campioni Michele Marchesi. Nonostante la sua notevole bravura, il medico ha deciso di tornare dai suoi pazienti. Facendo in questo modo, il giovane dottore ha dato modo di far conoscere altri contendenti. Detto ciò, che cosa è successo nel corso della puntata di questa sera, sabato 15 luglio 2023? Tutti i dettagli al riguardo!

Chi è la nuova campionessa di Caduta Libera?

La nuova campionessa di “Caduta Libera” è Ginevra Gori. Si tratta di una ragazza di 21 anni che, come molti seguaci accaniti del game show avranno notato, non è la prima volta che partecipa al gioco al premi. Su di lei non si sa molto, però lei stessa ha comunicato in diretta che le piacerebbe viaggiare e frequentare un Master con il denaro vinto.

Quanto ha vinto oggi Ginevra di Caduta Libera?

Oggi, sabato 15 luglio 2023, la giovanissima campionessa ha racimolato una somma non altissima, ma neanche troppo bassa.

Prima di tutto, “Caduta Libera” è composta da 11 partecipanti che, in 30 secondi, devono rispondere ad alcune domande di cultura generale per ben 500mila euro. Mentre si sfida con gli altri giocatori, il campione in carica è l’unico a possedere tre vite, che non deve perdere in vista de “I Dieci Passi”. Si tratta dell’ultima prova del gioco: qui bisogna risolvere 10 enigmi in 3 minuti.

Dopo aver lottato nel corso dell’episodio di ieri, venerdì 14 luglio 2023, nella serata di oggi, 15 luglio 2023, Ginevra Gori non è riuscita a vincere i 10mila euro raccolti poiché non ha potuto ricordare solamente:

Poeti italiani del primo Novecento, di cui Guido Gozzano è considerato l’esponente principale → CREPUSCOLARI.

Come partecipare a Caduta Libera?

Come segnalato anche in TV, “Caduta Libera” è alla ricerca di talenti che abbiano la voglia e la determinazione per gareggiare nella nuova stagione dello show. Per poterlo fare, è obbligatorio mandare una e-mail a castingcadutalibera@endemolshine.it e: