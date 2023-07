Caduta Libera, chi è la campionessa Ginevra e quanto ha vinto: montepremi di oggi venerdì 14 luglio 2023

Caduta Libera, chi è la campionessa Ginevra Gori e quanto ha vinto? Scopriamo il montepremi di questa sera, venerdì 14 luglio 2023.

Seguitissimo programma televisivo, “Caduta Libera” è uno dei game show più guardati del nostro Paese. Condotta da Gerry Scotti e prodotta da RTI ed Endemol Shine Italy, la trasmissione di Canale 5 è oramai un must del preserale della Rete Ammiraglia di Mediaset.

L’edizione attuale è iniziata con il ritorno di Michele Marchesi, volto apprezzato dal pubblico grazie alla sua bravura. Il giovane medico, però, ha preferito ritornare al suo lavoro, aprendo, in questo modo, la strada a nuove gare e nuove facce. Alla luce di quanto esposto, che cosa è accaduto durante l’episodio di stasera, venerdì 14 luglio 2023? Scopriamolo insieme!

Chi è la nuova campionessa di Caduta Libera?

Come i più attenti ricorderanno, non è la prima volta che la 21enne Ginevra Gori partecipa alla famosa trasmissione di Mediaset. Sulla giovane non si conosce molto: però, oltre all’evidente bravura, si sa che, con i soldi vinti, vorrebbe prendere parte ad un Master e dedicarsi a qualche bel viaggio.

Quanto ha vinto oggi Ginevra di Caduta Libera?

La preparatissima campionessa corrente, oggi venerdì 14 luglio 2023, è riuscita a mettere su una somma altina.

Come assodato, in “Caduta Libera” vi sono 11 giocatori che, in 30 secondi, devono risolvere diversi enigmi per poter accaparrarsi 500mila euro. Con tre vite a disposizione, il campione deve cercare di non esaurirle per poter affrontare “I Dieci Passi”, dove è essenziale completare i 10 quesiti in 3 minuti.

Dopo aver tenuto tutti con il fiato sospeso durante la puntata di ieri, giovedì 13 luglio 2023, per la tenace Ginevra è stato un appuntamento abbastanza animato. Stasera, 14 luglio 2023, la Gori non è riuscita ad impossessarsi dei 161mila euro raccolti a causa delle seguenti risposte non date:

Lo è un materiale esplosivo → DEFLAGRANTE .

. Consumare in modo lento e graduale → ERODERE .

. Vi è nato Michelangelo Buonarroti → CAPRESE.

Come partecipare a Caduta Libera?

Per la stagione ventura, “Caduta Libera” ha ufficialmente aperto i casting per i nuovi talenti che vorrebbero parteciparvi come concorrenti. Per afferrare al volo questa possibilità, bisogna scrivere a castingcadutalibera@endemolshine.it.

Per poter accedere al gioco dell’azienda di Pier Silvio Berlusconi sarà fondamentale: