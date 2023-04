Camilla, chi è la nuova corteggiatrice di Luca Daffrè a Uomini e Donne: età, lavoro, foto e Instagram

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Canale 5 con Uomini e Donne, il dating show più amato e seguito dal pubblico. Protagonisti, per chi non lo sapesse, dame e cavalieri del trono Over, ma anche giovani, tra tronisti e corteggiatori. Tutti, proprio come il tronista Luca Daffrè, sono lì con un unico obiettivo: mettersi in gioco e innamorarsi. Luca, che è all’inizio del suo percorso, è un volto noto della trasmissione e della tv: ha partecipato come corteggiatore di Angela Nasti, ma l’abbiamo visto anche a Temptation Island e l’Isola dei Famosi. Ora, però, ha deciso di ritornare sul piccolo schermo come tronista. Riuscirà a innamorarsi davvero? Tra le sue corteggiatrici Camilla, una ragazza che l’ha stregato dal primo momento.

Cosa sappiamo su Camilla che corteggia Luca Daffrè a Uomini e Donne

Camilla è una nuova corteggiatrice di Luca Daffrè e ha deciso di partecipare a Uomini e Donne per conoscerlo meglio, sotto i riflettori. In realtà, i due già si conoscevano: si erano scambiati dei messaggi su Instagram, hanno delle conoscenze in comune, ma non c’è mai stato nulla. Riusciranno ad andare avanti in questo percorso nel dating show?

Di Camilla, in realtà, abbiamo poche informazioni: non sappiamo di dove sia, ma dall’accento sembra del Nord, e non sappiamo nulla sulla sua età e sul suo lavoro. Sicuramente, e su questo non ci sono dubbi, impareremo a conoscerla durante il suo percorso a Uomini e Donne.

Le conoscenze del tronista

In ogni caso, Luca sta conoscendo meglio anche Alice, che avrebbe baciato nella seconda esterna, e Alessandra, con la quale fin da subito si è creata una bella complicità. Due ragazze semplici, ma molto diverse nel carattere. A loro, ora, si aggiunge Camilla. Tra le tre si nasconde la scelta del tronista? Chissà…Non ci resta che seguire le puntate per scoprire cosa accadrà!