Carla Boni: chi era, età, carriera, canzoni, come è morta, malattia, figli, Casetta in Canadà, chi è il marito Gino Latilla

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre agli affetti stabili che sono presenze fisse del programma, anche Dario Salvatori, Adelmo Togliani e Luisella Latilla che ricorderanno in studio, con la padrona di casa, i grandi cantanti Carla Boni e Gino Latilla.

Dagli esordi al debutto della cantante Carla Boni

Carla Boni, all’anagrafe Carla Gaiano, è nata a Ferrara il 17 luglio del 1925 ed è morta a Roma il 17 ottobre del 2009. Lei è stata una cantante italiana e sappiamo che ha cominciato a lavorare all’età di 10 anni, quando è entrata a far parte della compagnia ferrarese di attori-bambini. Dopo gli studi al conservatorio, la cantante ha colpito l’attenzione di Pippo Barzizza, che l’ha accolta nella sua orchestra. E da lì, quindi, sono arrivati i primi successi con Le luci di New York, Il mago Baku e una versione italiana di With a Song in My Heart.

I lavori di successo con il marito Gino Latilla (e non solo)

Nel 1952 Carla Boni è entrata nell’organico dei cantanti della Rai, poi nel 1953 ha vinto Sanremo con Viale d’autunno in coppia con Flo Sandon’s e ha ottenuto enorme popolarità. Nel 1955, invece, ha vinto il Festival di Napoli in coppia con Gino Latilla e Maria Paris e nello stesso anno ha vinto anche il Festival internazionale della canzone di Venezia con Gino e il Quartetto Cetra. Nel 1956, invece, ha portato al successo Mambo italiano, mentre nel 1957 ha ottenuto enorme successo a Sanremo con Casetta in Canadà.

Sanremo, musica e non solo

Nel corso della sua brillante carriera, la cantante ha collezionato 5 presenze al Festival di Sanremo e altrettante al Festival di Napoli, ma ha partecipato anche a Canzonissima e a Un disco per l’estate. Nel 1986, invece, è stata presente come ospite fissa per 13 puntate nel varietà di Paolo Villaggio, Un fantastico tragico venerdì. Dopo periodi di pausa, alla fine degli anni ’90 è tornata alla ribalta con la partecipazione nel singolo dei Flabby e durante la sua carriera ha anche composto poesie.

Come è morta, la malattia

Una brillante carriera, poi la brutta malattia. Negli ultimi mesi di vita Carla Boni ha voluto realizzare un video del brano Portami in india per congedarsi dal suo pubblico. Lei è morta a Roma il 17 ottobre del 2009 ed è stata tumulata in una tomba nel cimitero di Prima Porta.

Chi è il marito Gino Latilla, figli

Carla Boni ha avuto una lunga storia d’amore con Gino Latilla. I due sono convolati a nozze nel 1958 e dal loro amore sono nati due figli. Una storia, però, giunta al capolinea, nonostante i lavori insieme e la stima.