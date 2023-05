Gino Latilla: chi era, età, carriera, canzoni, come è morto, tomba, chi è la moglie Carla Boni e figli

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Oggi, oltre alla presenza fissa degli affetti stabili, nel salotto della padrona di casa arriveranno anche Dario Salvatori, Luisella Latilla e Adelmo Togliani per ricordare i grandi Gino Latilla e Carla Boni.

Dagli esordi al debutto di Gino Latilla

Gino Latilla, all’anagrafe Gennaro, è nato a Bari il 7 novembre del 1924 ed è morto a Firenze l’11 settembre del 2011, dopo una lunga malattia. Lui è stato un noto cantante, cresciuto nella scuola del padre (Mario Latilla), ha esordito negli anni della seconda guerra mondiale con Mailù. Poi, nel dopoguerra è stato in tournée in Germania e negli Stati Uniti ed è stato assunto in Rai come cantante della radio. Nel 1953, invece, ha avuto una parte nel film musicale italiano Dieci canzoni d’amore da salvare e ha cantato insieme a grandi artisti come Nilla Pizzi, Giacomo Rondinella, Franco Ricci.

I suoi successi, i lavori con Nilla Pizzi

Tanti i suoi successi al Festival di Sanremo: da Malinconia Tarantella a Vecchio scarpone, fino al trionfo del 1954 con Tutte le mamme ed E la barca tornò sola. Gino Latilla nel corso degli anni ha lavorato con la moglie Carla Boni, ma anche con Nilla Pizzi ed è stato protagonista al Festival Internazionale della canzone di Venezia, dove ha vinto nel 1955 insieme alla Boni e al Quartetto Cetra con Vecchia Europa. Tra gli altri suoi successi ricordiamo Amico tango, Marietta monta in gondola. Nel 1961, inoltre, ha trionfato al Festival della canzone napoletana con la moglie, con la canzone Tu sì comm’a na palummella.

Non solo musica. Gino Latilla è stato anche protagonista di diversi film, poi negli anni ’60 ha abbandonato la carriera artistica per lavorare come dirigente della Rai. Negli anni ’80 è tornato sui palcoscenici e insieme a Nilla Pizzi, Carla Boni e Giorgio Consolini ha fondato il gruppo Quelli di Sanremo.

Chi è la moglie Carla Boni, figli

Ma veniamo alla vita privata. Il grande cantante è stato fidanzato per un lungo periodo con la collega Nilla Pizzi, poi nel 1958 ha sposato la cantante Carla Boni e dal loro amore sono nati due figli. Una storia, però, giunta al capolinea, nonostante i lavori insieme e la stima.