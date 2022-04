Carla Merz, chi è l’ex moglie di Francesco Moser: età, lavoro, figli, Ignazio Moser

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 (oggi eccezionalmente alle 14.50)e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Ignazio e Francesco Moser, che si racconterà a cuore aperto, tra vita privata e carriera.

Il matrimonio con Francesco Moser: dall’incontro alla nascita dei figli

Carla Merz. Si chiama così l’ex moglie del campione di ciclismo Francesco Moser, famoso e conosciuto anche con il soprannome di ‘Sceriffo’. I due si sono sposati il 7 dicembre del 1980 e dal loro grande amore sono nati tre figli, Francesco, Carlo e Ignazio, quest’ultimo sicuramente più famoso degli altri perché ha partecipato al Grande Fratello e qui si è innamorato di Cecilia Rodriguez, all’epoca fidanzata con Francesco Monte, ex tronista di Uomini e Donne.

La separazione dal marito

La donna è sempre stata molto lontana dal gossip e dai pettegolezzi, ma nell’ultimo periodo si parlava di una separazione tra i due. Separazione mai confermata da entrambi, che per 40 anni si sono amati, rispettati e supportati. E che, quasi sicuramente, continuano a farlo anche ora.

Come hanno reagito alla storia d’amore tra Ignazio e Cecilia

Sempre riservati, inizialmente Carla e suo marito Francesco non avrebbero accettato la storia d’amore del figlio Ignazio con la showgirl Cecilia Rodriguez, sorella della più famosa Belen. A dirlo è stato proprio il ragazzo, ex concorrente del GF e dell’Isla dei Famosi, al quotidiano Il Giornale: “Inizialmente non sono stato supportato, poi quando hanno visto che avevo trovato il mio equilibrio hanno cambiato opinione e mi sono stati vicini totalmente. L’unico consiglio che mi danno è quello di rimanere con i piedi ben saldi per terra”.