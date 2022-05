Carla Signoris: chi è, età, carriera, oggi, film, chi è il marito, vita privata e Instagram

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Carla Signoris, pronta a raccontarsi a cuore aperto tra vita privata e carriera.

Dagli studi al debutto di Carla Signoris in tv (e non solo)

Carla Signoris è nata a Genova il 10 ottobre del 1958 ed è una nota attrice comica e conduttrice televisiva. Dopo gli studi liceale, alla fine degli anni ’70 si è iscritta alla facoltà di Architettura, poi alla scuola di recitazione del teatro Stabile di Genova, dove ha ottenuto il diploma. Ha fatto il suo esordio al teatro nel 1980 ne La bocca del lupo, poi è apparsa in tv e sul grande schermo. In realtà, in tv ha fatto il suo debutto nel 1992 nel programma Avanzi, con la compagnia dei Broncoviz, gruppo cabarettistico genovese al quale appartenevano anche Maurizio Crozza, Ugo Dighero, Mauro Pirovano, Marcello Cesena. Ha collaborato con Corrado Guzzanti, Gene Gnocchi e ha realizzato con il marito, Maurizio Crozza, il programma satirico Crozza Italia.

Le serie tv e il Nastro d’argento per un film

Carla Signoris nel 2008 e nel 2010 ha preso parte alle due stagioni della serie tv di Rai 1 Tutti pazzi per amore, poi nel 2015 è stata candidata al Nastro d’argento alla migliore attrice non protagonista per Le leggi del desiderio. Recentemente, invece, l’abbiamo vista, sempre su Rai 1, nella fiction di successo Studio Battaglia.

Libri e doppiaggio

L’attrice ha scritto tre libri:

Ho sposato un deficiente nel 2008

Meglio vedove che male accompagnate nel 2011

Er Penelope si arrabbiò nel 2014

E ha doppiato

Dory in Alla ricerca di Nemo e alla Ricerca di Dory

Mrs Krum in Klaus – I segreti del Natale.

Chi è il marito Maurizio Crozza, figli

Ma veniamo alla vita privata. Carla Signoris dal 1991 è sposata con il comico Maurizio Crozza e dal loro amore sono nati due figli, Giovanni e Pietro. I due sono apparsi nell’edizione 2010 di Crozza Alive in diversi sketch e ne La Tv delle ragazze – Gli stati generali 1988-2018. Giovanni è un attore, ha recitato in diverse serie come Masantonio e Fedeltà.

Instagram: Carla Signoris punta sui social

Carla Signoris è molto seguita su Instagram, con l’account @carlasignorisreal vanta oltre 22 mila followers.