Carla Signoris, chi è il marito Maurizio Crozza: età, figli, carriera, Twitter e Instagram, imitazioni

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti anche Carla Signoris, pronta a raccontarsi a cuore aperto: dalla carriera all’amore che la lega a Maurizio Crozza.

Dagli esordi al successo di Maurizio Crozza

Maurizio Crozza è nato a Genova il 5 dicembre del 1959 ed è un noto comico, imitatore, conduttore televisivo. Primogenito di 4 figli, si è diplomato nel 1980 alla scuola di recitazione del Teatro Stabile di Genova, poi ha proseguito la sua carriera con il gruppo cabarettista genovese Broncoviz, di cui facevano parte anche Ugo Dighero, Marcello Cesena, Mauro Pirovano e sua moglie Carla Signoris. Crozza ha iniziato in televisione con programmi satirici come Avanzi e Tunnelli, poi è arrivata la vera popolarità con Mai dire gol, dove ha partecipato come imitatore per ben 4 edizioni.

I ruoli al cinema (e non solo)

Maurizio Crozza ha esordito come attore al cinema nel 1993 con l’interpretazione di Sandro Pertini nel film Ci sarà un giorno (il giovane Pertini). Nel 1995, invece, è stato co-protagonista nel film Peggio di così si muore, a cui ha fatto seguito Tutti gli uomini del deficiente. Dal 2001 al 2004, invece, è stato il comico e trasformista di punta nelle trasmissioni Quelli che il calcio e La grande notte del lunedì sera. Nel 2006 ha esordito su LA7 con Crozza Italia.

I suoi programmi più famosi

Tra i suoi programmi, quelli dove ha partecipato, ricordiamo:

Crozza Italia

Ballarò

Crozza nel Paese delle Meraviglie

DiMartedì

Fratelli di Crozza, che va in onda sul Nove dal 2017

Il diario di Papa Francesco

Che fuori tempo che fa

Chi è la moglie Carla Signoris, vita privata

Ma veniamo alla vita privata. Maurizio Crozza dal 1991 è sposato con l’attrice Carla Signoris e dal loro amore sono nati due figli, Giovanni e Pietro. I due sono apparsi nell’edizione 2010 di Crozza Alive in diversi sketch e ne La Tv delle ragazze – Gli stati generali 1988-2018. Giovanni è un attore, ha recitato in diverse serie come Masantonio e Fedeltà.

Instagram: Maurizio Crozza punta sui social

Maurizio Crozza ha un profilo Instagram e con l’account @mauriziocrozzaofficial vanta oltre 34 mila followers. Qui è possibile vedere una serie di video con tutte le sue imitazioni, da Mattarella a Papa Francesco.