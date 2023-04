Carlo Marrale, chi è la moglie: età, lavoro, figli e vita privata

Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con “Oggi è un altro giorno”, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi ci saranno anche Carlo Marrale e Silvia Mezzanotte, ex membri dei Matia Bazar. Rilasceranno un’importante intervista in cui riveleranno molti segreti della loro vita privata e della loro attività professionale. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su Marrale e la sua dolce metà!

Carlo Marrale e la musica con Silvia Mezzanotte

Carlo Marrale ha 71 anni e ha segnato la storia della musica Italiana. Ha fondato la band “Matia Bazar” ed è un noto cantante e musicista. Tuttavia, a causa di dissidi interni, ha abbandonato ben presto il gruppo per dedicarsi all’attività da solista. Dopo i due album incisi da solo, negli ultimi anni collabora e gira per il mondo con l’amica cantante Silvia Mezzanotte. Per un periodo molti gossip sostenevano che tra loro ci fosse del tenero, ma hanno subito smentito tutto, dato che lei è impegnata da più di 11 anni. Ecco uno scatto direttamente da uno dei loro ultimi concerti:

La vita privata del cantante

Carlo Marrale è una persona molto riservata che non ama far parlare di sé e della propria vita privata. Molti fan sono anche preoccupati per lui perché negli ultimi mesi sembra davvero sparito dalla scena musicale e pubblica. Per alcuni mesi hanno ipotizzato che avesse una brutta malattia, ma ha sementito tutto: “Erano solo fake news” ha dichiarato. Quel che è certo, è che dedica la sua vita all’arte, infatti da sempre è un appassionato di pittura e fotografia, a cui dedica tutto il suo tempo libero.

Chi è la sua dolce metà?

Arriviamo, quindi, alla tanto attesa domanda: Carlo Marrale è fidanzato? Molti rimarranno delusi, ma la verità è che lui non ne ha mai parlato. Anche durante le interviste ha sempre eluso tutte le domande sulla sua vita sentimentale, per cui non si hanno notizie in merito. Non sappiamo neanche se abbia dei figli. Ecco uno dei suoi ultimi progetti artistici condivisi su Instagram: