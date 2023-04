Pechino Express 2023, anticipazioni 6 aprile: percorso, la tappa nel Borneo Malese e coppie in gara

Dopo l’eliminazione degli Avvocati, cioè di Alessandra DeMichelis e Lara Picardi, il viaggio di Pechino Express continua. E salutata l’India, con le sue città caotiche e le sue tradizioni, le coppie in gara ora dovranno ‘navigare’ verso il Borneo Malese. Perché se da una parte Costantino Della Gherardesca ed Enzo Miccio, conduttori dell’edizione, ci arriveranno comodamente su un aereo, dall’altra i viaggiatori avranno davanti diverse ore di navigazione. Ma cosa succederà nella puntata del 6 aprile? La temuta busta nera sarà, ancora una volta, eliminatoria?

Cosa è successo nella quarta puntata di Pechino Express 2023

Nella quarta puntata di Pechino Express, prima dell’eliminazione degli Avvocati, i viaggiatori hanno dovuto percorrere ben 504 chilometri: si sono dovuti spostare da Mysore a Kumarakam. Dal piazzale antistante la Torre dell’Orologio di Mysore, infatti, ha preso il via la quarta tappa: le attiviste, vincitrici della terza puntata, hanno deciso di dare il malus a Mamma e figlio, di svantaggiare quella coppia ritenuta da molti potente, e gli Italo Americani, che sono dovuti partire per ultimi. Nonostante questo, però, le coppie sono riuscite a ‘rimontare’. I concorrenti a Nanjangud Suruchi hanno affrontare una piccante missione, poi nella scuola Kerala Kalamandalam hanno dovuto affrontare un’altra prova. Novelli Sposi e Mamma e figlio invece, le prime due coppie arrivate al libro rosso, si sono sfidati per l’immunità: a vincere Martina Colombari e Achille Costacurta.

Anticipazioni sesta puntata, torna Victoria Cabello

Nella sesta e imperdibile puntata, quella di giovedì 6 aprile, i viaggiatori dovranno correre, saltare sul tappeto rosso, superare prove difficili e continue sfide. Ma per loro ci sarà anche una bella sorpresa. Sì, perché a Pechino Express tornerà Victoria Cabello, la vincitrice della scorsa edizione. Ma cosa succederà? I colpi di scena, ovviamente, non mancheranno!

