Carlotta dell’Isola e Nello Sorrentino in crisi dopo due mesi dal matrimonio: ‘Tante difficoltà nel rapporto’

Il matrimonio di Carlotta Dell’Isola e Nello Sorrentino si è celebrato solo due mesi fa, eppure i due sembrano essere già in crisi. E’ stata la stessa ex gieffina a parlare del momento di difficoltà che sta vivendo con suo marito.

Leggi anche: GF VIP 7, transgender tra i concorrenti: ecco chi è, le ultime novità sul reality

La proposta di matrimonio al GF Vip 5

La proposta di matrimonio è arrivata mentre la showgirl si trovava all’interno della casa del Grande Fratello Vip 5. Nello Sorrentino chiese la mano della fidanzata e lei ha detto sì in diretta televisiva, di fronte a tutta Italia.

Leggi anche: Sabrina Ferilli contro la cover sul body positive di Vanessa Incontrada: ‘Basta, si sarà rotta pure lei’

La crisi dopo solo due mesi di matrimonio

Carlotta però ha parlato di quello sta succedendo fra lei e Nello Sorrentino. La ex gieffina ha rilasciato un’intervista a ThePipolGossip parlando del suo matrimonio e del periodo difficile che sta passando:

“Diciamo che avevamo preso sotto gamba il matrimonio. Io ho un problema, idealizzo sempre tutto. Penso che sia tutto rosa e fiori. La vita matrimoniale è bella, ma tanto impegnativa. Adesso io e lui dobbiamo stringere i denti e lavorare. La verità è una: il matrimonio sia io che lui lo abbiamo preso un po’ troppo ‘sotto gamba’. Pensavamo che ci avesse fatto avvicinare di più, invece paradossalmente ci ha fatto un po’ separare.

“Stiamo insieme da dieci anni – ha detto Carlotta Dell’Isola -, ma quando ci siamo ritrovati ad unire le nostre abitudini diverse, purtroppo, ci siamo impelagati in molti litigi e contrasti ripetuti. Non sono ipocrita, non posso dirti che sia tutto stupendo tra noi. Ci sono molte difficoltà”.

“Non pensiamo di punto in bianco di mandare all’aria un matrimonio, ci mancherebbe. Il punto però è che ci sono veramente molte difficoltà nel nostro rapporto. Dovremmo cercare di far combaciare i nostri caratteri e non ridurci allo scontro per vivere meglio. Io ho bisogno di staccarmi per un bel po’ da lui e viceversa. Secondo me la distanza avvicinerebbe, chissà. Proveremo a farlo”.