Carol Alt, chi è il marito: età, lavoro, figli e vita privata

La celebre modella Carol Alt oggi sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, dove parlerà a cuore aperto e racconterà tutto di sé: dalla carriera alla vita privata. Racconterà tutto sul suo matrimonio fallito con l’ex Ron Greschner. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo di lui e della loro relazione finita male.

La vita privata di Carol Alt

La vita privata di Carol Alt è sempre stata molto tormentata. L’attrice e modella si sposa per la prima volta nel 1983 con il giocatore di hockey su ghiaccio dei New York Rangers Ron Greschner, ma dopo pochi anni si separano. Nel 1990 intraprende una relazione con Ayrton Senna, fino alla sua morte nel 1994. Negli ultimi anni ha frequentato altri nomi, molto chiacchierate sono state le relazioni con: l’ex giocatore di hockey su ghiaccio Aleksej Jašin e gli attori Warren Beatty e Adriano Giannini. Non ha mai avuto figli per scelta personale.

Chi è l’ex marito: età, lavoro e figli

Il suo matrimonio fallito con Ron Greschner è sempre rimasto al centro del gossip e lo è ancora oggi. Ron è un ex giocatore di hockey su ghiaccio, è nato il 22 dicembre del 1954, ha 68 anni, sei in meno dell’ex moglie. Lui ha origini canadesi e ha segnato la storia dell’hockey con 179 goal che hanno stravolto i risultati di moltissimi campionati. Ha lavorato nella National Hockey League per ben 16 stagioni e ha collezionato ben 100 partite in tutta la carriera. I due si sono sposati nel 1983 con una cerimonia cattolica presso la chiesa di Williston Park a New York. Tra i due la fedeltà non è mai stata un gran valore, lei ha intrapreso ben presto una relazione con Senna, morto in un tragico incidente il 1° maggio del 1994, giorno in cui Carol ha lasciato suo marito.

Il rapporto tra Ron e Carol e il Processo

I motivi della rottura non sono chiarissimi, ma sicuramente hanno avuto un peso molto importante alcuni fattori, tra questi, lui voleva dei figli, mentre lei no. Ron, infatti, adesso vive a West Palm Beach con la sua nuova moglie Lori, con la quale ha avuto ben cinque figli. Lui si dice molto felice e dedica gran parte della sua vita a sensibilizzare sull’autismo e a raccogliere fondi per la ricerca. Insomma, pare che questo aspetto umanitario non trovasse molto riscontro in Carol. Non sono neanche rimasti in buoni rapporti, dato che lei lo ha denunciato dopo il divorzio perché pare che lui non le abbia dato la sua parte di guadagno di un investimento che avevano fatto insieme mentre erano marito e moglie.