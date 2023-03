Carolyn Smith e il tumore: come sta oggi, il suo racconto

La nota ballerina e giudice Carolyn Smith ha annunciato di avere di nuovo un tumore. Oggi sarà ospite di Silvia Toffanin nel salotto di Verissimo, dove rilascerà una toccante intervista e racconterà tutto della sua malattia e del suo percorso di guarigione. Siete pronti a commuovervi? Ecco come sta oggi e come procedono le cure.

Il racconto di Carolyn Smith

Carolyn Smith è nata a Glasgow il 16 novembre del 1960, è una nota ballerina e coreografa. In Italia è conosciuta dal grande pubblico perché è la presidente di giuria nel talent show di Rai 1 “Ballando con le stelle”, di cui è giudice dal 2007. Nel 2015 le è stato diagnosticato il tumore al seno, che l’ha portata a lasciare tutti i lavori, tranne quello con Milly Carlucci nel sopracitato programma. Si è rasata i capelli e ha affrontato un ciclo durissimo di chemioterapia che l’hanno portata alla perdita della coordinazione: “Ho perso la sensibilità a mani e piedi”, ha dichiarato spesso. Nel 2017 ha pubblicato il suo libro “Ho ballato con uno sconosciuto”, raccontando della sua battaglia.

Il tumore

Il tumore le ha fatto visita nel 2015 e, come dice lei, da quel momento ha iniziato a fare tutto in compagnia di questo “sconosciuto” che le ha cambiato la vita. Ha sempre affrontato tutto con grande tenacia, forza e determinazione, diventando un esempio per moltissime donne che stanno affrontando la stessa situazione. Nel 2017, dopo due anni di ricoveri e terapie, l’intruso sembrava scomparso, ma nel 2018 è tornato di nuovo. Le è stato diagnosticato un nuovo tumore e ha ricominciato con il percorso oncologico. Le ultime notizie non sono delle migliori: il tumore è tornato per la terza volta. Ecco cosa ha dichiarato in uno degli ultimi post: “Ciao a tutti e tutte. Come si vede, ho un nuovo look totale dovuto alla necessità a ricominciare il nuovo percorso oncologico. Quale giorno speciale di cominciare? 8 marzo la festa delle donne. La giornata significativa della forza femminile”.

Come sta oggi? Tutti gli aggiornamenti

Carolyn Smith sta affrontando il tumore per la terza volta con un gran sorriso e tanta determinazione. Si è rasata i capelli in una diretta su Instagram e così ha annunciato la sua nuova battaglia. Come ha dichiarato, però, non vede l’ora che sia finita. Sogna la notte un medico che le dice: “Non preoccuparti, è finita qua”, eppure sembra che queste parole non arrivino mai. Sotto i suoi post su Instagram è pieno di commenti di altre donne che dicono di averla vista in tv e che grazie al suo esempio e alla sua forza, stanno affrontando tutto in modo diverso.