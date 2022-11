Catalogo Disney Plus dicembre 2022: serie tv e film in arrivo, le date di uscita

Tante novità in arrivo a dicembre su Disney+ con nuove serie tv e film che verranno aggiunti al catalogo e messi così a disposizione degli abbonati. Dicembre, come per Netflix e le altre piattaforme di contenuti on demand, è un mese davvero importante perché è il mese delle festività Natalizie dove solitamente la fruizione di questo tipo di contenuti aumenta. Vediamo allora le novità di casa Disney.

Cosa vedere a dicembre su Disney+, i film in arrivo

Il 2 dicembre, venerdì, ecco il Diario di una schiappa: la legge dei più grandi (animazione). Poi troviamo Idina Menzel: Which Way to Stage? (documentario) e Una notte al museo: Kahmunrah Rises Again il 9 dicembre. E ancora: a metà mese sarà aggiunto If these Walls Could Sing e Le pupille rispettivamente un documentario e un cortometraggio. Infine il 28 dicembre: Encanto at the Hooliwood Bowl (concerto).

Serie Tv Disney plus dicembre 2022

Passiamo ora alle serie tv. Diversi gli appuntamenti da segnare in agenda.

2 dicembre 2022: Pentatonix: Around the World for the Holidays (genere reality)

7 dicembre: Willow (episodio 3), Nuovo Santa Clause cercasi (episodio 5)

14 dicembre: Il mistero dei Templari (episodio 1 e 2, genere avventura), Nuovo Santa Clause cercasi (episodio 6), Willow (episodio 4)

21 dicembre: Il mistero dei Templari (episodio 3), Willow (episodio 5)

28 dicembre: Il mistero dei Templari (episodio 4), Willow (episodio 6)

Come abbonarsi e quanto costa

Per abbonarsi è necessario visitare l’apposita sezione del sito e fare clic su abbonati ora. Al momento il costo dell’abbonamento (salvo promozioni) è di 8.99 euro al mese oppure, sottoscrivendo un piano annuale, si hanno quasi 2 mesi in omaggio. Il prezzo, in questo secondo caso, è di 89.90 euro.