Catalogo Netflix giugno 2023: tutte le serie e i film in uscita, ecco quali sono

Il mese di maggio è agli sgoccioli ed è possibile iniziare a farsi un’idea dei nuovi contenuti che presto saranno disponibili in streaming su Netflix. Anche se la lista è in costante aggiornamento, ad un occhio attento certamente non passeranno inosservati alcuni interessanti e molto attesi titoli, sia tra film sia tra serie tv. Tra nuovi arrivi e sequel, ce ne sarà davvero per tutti i gusti. Ora, non resta far altro che portare ancora un po’ di pazienza per poi mettersi comodi e decidere la serie tv o il film che fa per voi!

I film in uscita a giugno su Netflix

Per quel che riguarda i film si segnala l’arrivo del sequel di Tyler Rake, film con Chris Hemsworthm “Zio del Tuono” della Marvel. Si segnala poi Beautiful Life, pellicola che narra la storia di Elliott, un giovane pescatore con una voce straordinaria che potrà godere di una preziosa occasione quando verrà scoperto da Suzanne. Ancora, da non perdere Black Clover: La spada dell’imperatore magico, film che si ispira al popolare fumetto Black Clover il quale ha venduto oltre 17 milioni di copie. Il film avrà una trama originale non rappresentata nei fumetti e sarà curato dall’autore del manga. Insomma, le emozioni sono garantite! Questi sono solo alcuni dei titoli che faranno capolino tra poche settimane sulla nota piattaforma, di seguito l’elenco completo ma in costante aggiornamento:

Il morso del coniglio

Inumber number: l’oro di Johannesburg

Dalla mia finestra: al di là del mare

Tyler Rake 2

A beautiful life

Black Clover: la spada dell’imperatore magico.

Le serie tv

Passiamo adesso alle serie tv in procinto di uscire su Netflix nel mese di giugno 2023! Ecco l’elenco dei titoli da non perdere: