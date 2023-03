Caterina Vergassola, chi è la figlia di Dario Vergassola a Pechino Express 2023: età, lavoro, foto, Instagram

Sta per iniziare una nuova edizione di Pechino Express 2023, che vedrà tre coppie di concorrenti attraversare l’India, Il Borneo Malese e la Cambogia per raggiungere una tappa finale segretissima e nascosta. Riusciranno a cavarsela anche quest’anno senza cacciarsi nei guai? Tra i concorrenti, una coppia è quella composta da Dario Vergassola e sua figlia Caterina, la conoscete? Continuate a leggere, vi raccontiamo chi è.

Cosa sappiamo su Caterina Vergassola

Caterina Vergassola è la figlia del noto comico e cabarettista italiano Dario Vergassola e i due sono stati scelti per partecipare a Pechino Express. Per lei sarà la prima esperienza televisiva perché ha percorso un’altra strada nella vita. Ha studiato Marketing all’Università e poi ha vissuto in Svezia per molti anni. Di recente è tornata in Italia e lavora nel suo ambito di studi. Ha 34 anni ma non sappiamo molto altro sulla sua vita perché i suoi genitori hanno sempre voluto proteggerla dalle luci dei riflettori.

Dario Vergassola e la figlia a Pechino Express 2023

Questa nuova avventura tra padre e figlia ha dell’incredibile e i due si sono detti molto emozionati. Non è la prima volta che viaggiano insieme, ma non sono mai andati così lontano in un’impresa così avventuriera. Dovranno attraversare l’Asia con soli pochi indizi di Enzo Miccio e Costantino della Gherardesca, riusciranno a tornare a casa? La loro coppia è quella degli “Ipocondriaci”, ma ancora non ci è chiaro perché, lo scopriremo ad inizio programma.

Chi è il compagno, foto e Instagram

Non si hanno molte informazioni sulla sua vita privata, anche il suo profilo Instagram ha solo 600 followers, perché nella vita si occupa di tutt’altro e non ha molto a che fare con i social. Sappiamo che ha un compagno da molti anni, ma il nome non è mai stato rivelato. La coppia ha anche due figli che hanno reso felice Dario Vergassola, il quale ha confessato che essere diventato nonno è stata una delle cose più belle della sua vita. Sulla pagina privata della figlia, tra gli ultimi post, ne spunta uno in compagnia di Federippi, un’altra concorrente del programma. Al momento sono in corso i preparativi e il training che serviva a loro per affrontare le varie sfide che incontreranno lungo il percorso.