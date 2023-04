Catherine Spaak, chi è il cognato e giornalista Antonio Ferrari: età, carriera, la storia con la sorella Agnes

Tutto pronto per il classico e imperdibile appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi, oltre a Michele Torpedine, anche Agnes Spaak, Antonio Ferrari, Caterina Casella, Enrico Lucherini, la giornalista Alba Calia, che ai microfoni del programma ricorderanno l’attrice francese Catherine Spaak, scomparsa un anno fa a Roma, stroncata da una terribile malattia.

Cosa sappiamo sul giornalista Antonio Ferrari

Antonio Ferrari è un noto giornalista e scrittore, firma storica del Corriere della Sera, nonché cognato dell’attrice Catherine Spaak. Sappiamo che è nato a Modena nel 1946 e che ha cominciato a lavorare come cronista al Secolo XIX di Genova, poi dal 1973 è editorialista e inviato speciale del Corriere. Ha seguito gli anni del terrorismo italiano, poi è stato inviato all’estero: in Europa, nei paesi dell’Est comunista, nei Balcani, nel Medio Oriente e in Nord Africa. Ha seguito le guerre, i momenti bui che ha attraversato il mondo. Lui, tra l’altro, è anche membro del comitato scientifico del cipmo e di Gariwo e nella sua brillante carriera ha scritto diversi libri, tra cui:

Sami, una storia libanese

Islam sì Islam no

7 aprile.

La storia d’amore con Agnes Spaak, il rapporto con Catherine

Antonio Ferrari ha avuto una bellissima storia d’amore con Agnes Spaak, sorella dell’attrice Catherine. I due hanno vissuto 11 anni insieme, poi hanno deciso di percorrere due strade diverse, ma sono rimasti sempre in buoni rapporti e oggi torneranno in tv. Proprio insieme. “Catherine l’ho conosciuta dopo essermi innamorato di Agnes, parliamo di quasi 50 anni fa. Per me era mia cognata a tutti gli effetti, in quanto ho vissuto con Agnes più di 11 anni. Io sono sempre stato un fan e mi ricordavo quando da ragazzino avevo due ideali: uno romantico, Laura Efrikian, uno sensuale, Catherine Spaak, che era la donna dei nostri sogni proibiti da ragazzi” – ha raccontato Antonio ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

Il ricordo della cognata

“Io mi ricordo una cosa molto divertente. Durante uno dei nostri incontri al mare, dove aveva invitato me e Agnes, lei mi chiese se potesse fare la giornalista. Io le feci un esame e le dissi che sarei stato molto duro: non ho un buon carattere, lei lo sapeva bene. Quando lessi il suo testo, malgrado qualche errore sulle doppie, lo trovai bellissimo, andai dal direttore del Corriere della Sera e riuscii a fare sì che cominciasse a scrivere per quella testata” – ha raccontato il giornalista. Un rapporto speciale, dunque, il loro.