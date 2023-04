Catherine Spaak, chi è la figlia Sabrina: età, lavoro, oggi, chi è il padre

Catherine Spaak è stata un’attrice belga naturalizzata italiana molto famosa fino agli anni ’80 e poi presente, dagli anni 2000, in alcuni programmi di successo e reality della nostra tv tra Rai e Mediaset. La sua è stata una carriera lunga fatta di numerosi successi ma anche la sua vita privata non è stata da meno considerando i suoi tanti matrimoni. E poi i figli, tra cui Sabrina nata dall’unione (terminata poi in modo burrascoso) con l’attore Fabrizio Capucci. Proprio su di lei cerchiamo di saperne di più con questo articolo.

Cosa sappiamo su Sabrina Capucci la figlia di Catherine Spaak e Fabrizio Capucci

Fabrizio Capucci e Catherine Spaak si sono conosciuti sul set del film La voglia matta. La loro non rimase una semplice frequentazione dato che nel 1963 decisero di sposarsi: ma la storia d’amore naufragò in poco tempo e il rapporto tra i due arrivò ai ferri corti. Perfino la figlia, Sabrina per l’appunto, nata quello stesso anno dall’unione della coppia di attori, diventò oggetto del contendere nella turbolenta separazione. Catherine Spaak si è poi risposata diverse volte: dal 1972 al 1979 con Johnny Dorelli, da cui ha avuto il figlio Gabriele; poi, dopo essere stata legata all’attore Paolo Malco, dal 1993 al 2010 è stata sposata con l’architetto Daniel Rey. Infine, dal 2013 al 2020, il matrimonio con Vladimiro Tuselli.

La vita privata di Sabrina Capucci Spaak

Sabrina oggi ha 60 anni ma su di lei non si hanno molte informazioni. Sembrerebbe che abbia intrapreso anche lei la carriera nel mondo dello spettacolo ma non si sa di più. Ma qual era il rapporto con la madre? Catherine Spaak aveva rivelato di aver provato nel tempo a riallacciare il legame con la figlia ma invano, neppure dopo il grave incidente automobilistico avuto da quest’ultima. Poi, il 17 aprile 2022, l’attrice è scomparsa all’età di 77 anni: a causare il decesso una malattia degenerata dopo che la donna era rimasta vittima di un’emorragia cerebrale nel marzo 2020.