Catherine Spaak, come è morta: età, carriera, vita privata

Si parlerà di Catherine Spaak a Oggi è un altro giorno, il salotto pomeridiano condotto come sempre dalla bravissima Serena Bortone in onda tutti i giorni su Rai 1 a partire dalle ore 14.00. L’attrice, ma anche conduttrice tv, è morta lo scorso anno proprio il 17 aprile. Ma cosa sappiamo su di lei? Ripercorriamone insieme carriera e vita privata con questo articolo.

Chi era Catherine Spaak, dagli esordi al successo dell’attrice belga naturalizzata italiana

Catherine Spaak è stata protagonista d alcune commedie di successo al fianco di Paolo Villaggio ma anche con Alberto Sordi (o come non citare ancora alcuni film cult quali Febbre da Cavallo). Il suo ultimo film risale al 1990 dove recitò in Monica Vitti, Scandalo Segreto. La sua famiglia era legata al mondo dello spettacolo: sua madre (Claudie Cleves) era un’attrice, così come sua sorella Agnes, mentre suo padre (Charles Spaak) uno sceneggiatore cinematografico. Dopo aver recitato una piccola parte a soli 14 anni nel film Il buco di Jacques Becker, esordì in Italia nel 1960 con Dolci inganni di Alberto Lattuada che condizionò i suoi ruoli successivi, incentrati sullo stereotipo di un’adolescente spregiudicata. E poi la musica e la partecipazione in programmi tv di successo degli anni ’60. L’attrice provò anche la carriera negli USA a Hollywood ma non ebbe molti riscontri.

La tv e i reality

Catherine Spaak è stata protagonista negli anni scorsi in alcuni programmi di punta dei palinsesti Rai e Mediaset. Nel 2007, ad esempio, partecipò a Ballando con le Stelle mentre nel 2015, su Canale 5, è stata una concorrente dell’Isola dei Famosi.

La vita privata dell’attrice, i tanti matrimoni, figli

Sul set del film La voglia matta l’attrice incontrò l’attore Fabrizio Capucci. La loro divenne una storia d’amore che culminò nel 1963 con il matrimonio. La coppia ha avuto una figlia, di nome Sabrina. Il matrimonio fu però di breve durata e la separazione fu piuttosto burrascosa tanto che la figlia stessa fu contesa durante la separazione. Dal 1972 al 1979 è stata sposata con Johnny Dorelli, da cui ha avuto il figlio Gabriele. Successivamente, è stata per alcuni anni legata all’attore Paolo Malco. Dal 1993 al 2010 è stata sposata con l’architetto Daniel Rey e dal 2013 al 2020 con Vladimiro Tuselli.

Com’è morta Catherine Spaak

Durante la pandemia l’attrice è rimasta colpita da una emorragia cerebrale che le ha provocato numerose conseguenze. Sarà poi lei stessa a raccontare la sua malattia alla trasmissione Storie Italiane invitando gli ammalati ad avere grinta e coraggio nell’affrontare le malattie ed anche a non chiudersi (sempre nella medesima intervista aveva raccontato di come l’ictus avesse compromesso la vista e il movimento). Purtroppo le sue condizioni da quel momento – la malattia si era presentata nel marzo 2020 e l’intervista poc’anzi citata risale a qualche mese più tardi – peggiorarono rapidamente ed un’altra ischemia, nonché l’incedere della malattia, la portarono alla morte due anni dopo. L’attrice, come detto in apertura, si è infatti spenta il 17 aprile 2022 a Roma all’età di 77 anni. I funerali sono stati celebrati il 21 aprile in forma strettamente privata.