Antonio Caprarica a Ballando con le Stelle 2023? L’ultima indiscrezione sullo show di Milly Carlucci

Nonostante Milly Carlucci sia impegnata con Il Cantante Mascherato, non perde di vista anche tutto ciò che ruota intorno ai preparativi della prossima edizione di Ballando con le Stelle. Da tempo si parla di un cambio nella giuria, in particolar modo con riguardo di Selvaggia Lucarelli, troppo spesso al centro di polemiche e di scontri all’interno del programma. La giudice, si vocifera, potrebbe essere sostituita da Barbara D’Urso, anche se la proprietaria di casa non sembra essere d’accordo sull’eventualità di un cambiamento, visto l’audience che la Lucarelli aiuta a far registrare allo show. Ma ci sono anche altre novità che si stanno facendo spazio nelle ultime ore, e tra le altre, la possibilità che Antonio Caprarica, giornalista volto noto della Rai, possa scendere in pista.

In corso trattative per ingaggiare Antonio Caprarica nel cast

Da indiscrezioni si vocifera che sono in corso le trattative per ‘arruolare’ il giornalista nel cast di Ballando con le Stelle. È stato proprio Caprarica a dichiarare in un’intervista di essere stato contattato, per quanto ha sottolineato di avere contro la famiglia, qualora dovesse accettare questa sfida.

Inizia pertanto, a farsi spazio voci su quelli che potrebbero essere i ‘ballerini’ chiamati a scendere in pista della prossima edizione dello show condotto dalla Carlucci, anche se l’unico volto noto della tv il cui nome, al momento, è stato reso noto è proprio quello del giornalista che ha accolto con entusiasmo l’invito, anche se ancora non si è sbilanciato sull’esito delle trattative in corso.

C’è attesa per la decisione del noto giornalista della Rai

Non resta che aspettare e vedere intanto quale sarà la decisione di Caprarica, oltre agli altri volti noti che calceranno la pista da Ballo cimentandosi nella competizione danzante in onda sulla Rai. Per ora solo tante indiscrezioni che non trovano ufficialità. L’unica cosa è mettersi comodi e aspettare di vedere chi saranno i ‘ballerini’ della prossima edizione.