C’è Posta per Te andrà in onda sabato 4 marzo 2023? Anticipazioni e ospiti

Maria De Filippi è ovviamente assente da diversi giorni sul piccolo schermo a causa dell’improvvisa morte di Maurizio Costanzo avvenuta ormai quasi una settimana, e di cui recentemente si sono tenuti i funerali. Ovviamente, gran parte delle programmazioni Mediaset e Fascino sono saltate, per rispettare il dolore di Maria e degli altri componenti della famiglia. Da qualche tempo, infatti, i telespettatori si chiedono quando Maria ritornerà nuovamente con i suoi consueti programmi. Ecco quello che sappiamo.

Oroscopo Paolo Fox oggi 2 marzo 2023: le previsioni segno per segno

C’è Posta per Te: ecco quando ritorna

Per quanto riguarda nello specifico il programma C’è Posta per Te, che di solito va in onda il sabato sera, ed è uno dei più amati dal pubblico ”filippiano”, il suo ritorno in televisione, con l’ottavo (e penultimo) appuntamento, sarà proprio in prima serata su Canale 5 sabato 4 marzo, due settimane dopo l’ultima puntata. Insomma, per questo fine settimana, al di là di imprevisti o cambi improvvisi di programmazione, ecco che i portalettere di Maria De Filippi torneranno nuovamente a lavoro. Ci saranno tanti nuovi ospiti ad attenderci per questo nuovo appuntamento, molti dei quali non sono ancora stati svelati, dato il silenzio stampa di questi ultimi giorni. Dunque, sarà una sorpresa in tutti i sensi, poiché le notizie al momento scarseggiano. Ma che dire degli altri programmi invece?

Il ritorno di Amici di Maria De Filippi

Per quanto riguarda invece il format di Amici di Maria De Filippi, come abbiamo avuto modo di spiegare anche in un altro nostro articolo, l’appuntamento è fissato per questa domenica, 5 marzo 2023: il talent sarà nuovamente con noi a partire dal primo pomeriggio, sempre sulle reti Mediaset, poco prima di dare inizio al tanto agognato serale.

Quando inizia di nuovo Uomini e Donne?

Infine, non ci rimane che affrontare il tema Uomini e Donne, altro programma di punta della padrona di casa: lo show dating tornerà direttamente lunedì 6 marzo (insieme al daytime di Amici) con le puntate già registrate e saltate durante questa difficile settimana.