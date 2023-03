Quando tornano in onda Amici e Uomini e Donne? Data e anticipazioni puntate

Maria De Filippi sta trascorrendo un periodo duro della sua vita, la morte di Maurizio Costanzo pesa come un macigno, e abbiamo tutti avuto modo di vedere il dolore che ha provocato non solo in lei, ma in tutti gli italiani cresciuti con i suoi indimenticabili programmi e talk tv. E ora, dopo quasi una settimana dalla sua scomparsa, ci si chiede anche quale sarà il destino dei programmi di Maria De Filippi nei prossimi giorni, dal momento che Mediaset e Fascino hanno deciso di interrompere alcune delle loro trasmissioni più caratteristiche.

Uomini e Donne va in onda oggi? Data e anticipazioni puntata

Quando ritorna Amici di Maria De Filippi

Tra i programmi più travolgenti che sono stati interrotti dopo la morte di Maurizio Costanzo, certamente Amici, di Uomini e Donne e di C’è posta per te, interruzione avvenuta non solo in segno di rispetto non solo per il conduttore scomparso, ma anche per il dolore di sua moglie e di tutta la famiglia. Tuttavia, sappiamo che ”The Show Must Go On”, e dunque la macchina mediatica dovrà riprendere con lo stesso ritmo di prima.

Le prossime puntate che ci aspettano

A quanto ci risulta, almeno per il momento, la puntata del format Amici, quella registrata prima della notizia della morte di Costanzo, dovrebbe essere trasmessa su Canale 5 domenica 5 marzo, mentre la nuova, la ventitreesima, sarà registrata nella giornata di domani, venerdì 3 marzo 2023, per poi andare in onda domenica 12 marzo. Parliamo, nel dettaglio, dell’ultima puntata del daytime, dal momento che a partire da sabato 18 marzo la rete darà il benvenuto alla fase serale del programma, tanto attesa. Il serale rappresenta certamente la fase più emotivamente pregna e la più sensibile del programma, dopo la quale verrà decretato il destino artistico dei giovani partecipanti che stanno preparandosi al meglio proprio in queste ore concitate, grazie allo sguardo sapiente dei loro maestri d’accademia.

Rimessa in onda di Uomini e Donne

Infine, lunedì 6 marzo 2023, tutta la consueta programmazione targata Maria De Filippi, con la rimessa in onda di tutti i format, dovrebbe riprendere il suo giro completo, quindi anche Uomini e Donne, sostituito fino a questo momento dalle repliche della fiction di Lux Vide Buongiorno, Mamma!