Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni ottava puntata: trama episodi di giovedì 2 marzo 2023

Si avvicina a grandi passi l’atteso finale di stagione di Che Dio ci aiuti 7, la fiction di Rai 1 con Elena Sofia Ricci e Francesca Chillemi. Questa settimana peraltro è andato in onda un doppio appuntamento con la messa in onda dei nuovi episodi sia martedì sera che giovedì. Adesso però è tempo di vedere cosa accadrà nelle prossime puntate: scopriamolo con questo articolo!

Cosa è successo null’ultima puntata

Nell’episodio tredici (“Fratelli e sorelle“) nonostante le speranze di Azzurra, tra Emiliano e Sara non scorre buon sangue dopo gli ultimi avvenimenti: forse è meglio se restano solo amici. Anche a Ludovica e a Cate in amore le cose non vanno bene. Le ragazze decidono quindi di usare una app di appuntamenti, ma questa soluzione si rivela fallimentare. Emiliano intanto rischia il licenziamento. Nell’episodio quattordici invece (“Il Mio Angelo”), Suor Teresa dà un ultimatum ad Azzurra: entro 48 ore chiamerà l’assistente sociale per trovare una nuova famiglia ad Elia. Emiliano, intanto, si comporta in modo strano: sembra che abbia una donna e che la nasconda in convento, scatenando la gelosia di Sara. Nel frattempo, le ragazze si coalizzano dando lezioni sulle donne al piccolo Elia.

Anticipazioni Che Dio Ci Aiuti 7, cosa vedremo nella puntata di giovedì 2 marzo, trama episodi

Come detto adesso l’appuntamento sarà per la prossima settimana: ma cosa vedremo in tv giovedì 2 marzo? Due gli episodi trasmessi: il numero 15 dal titolo “La donna senza sonno” e il numero 16 “Non era destino“. Veniamo alla trama. Secondo le anticipazioni Suor Teresa è risoluta nel voler cercare una famiglia per Elia: al più presto parlerà con il bambino per avvertirlo che dovrà lasciare il convento. Dire la verità al bambino però si rivela più difficile del previsto ed Elia trova conforto tra le braccia di Sara. Cate intanto è su di giri per un invito di Giuseppe, ma la serata non va come si aspetta. A seguire Suor Teresa cercherà ancora la famiglia giusta a cui affidare Elia, ma il suo rapporto con il nipote è sempre più stretto e si rende conto che è difficile lasciarlo andare. Emiliano, nel frattempo, inizia a frequentare la sua ex-paziente Corinna e Sara, presa dalla gelosia, elabora un piano. Azzurra capisce presto la verità e spinge Sara ad essere sincera con Emiliano.

