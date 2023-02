Che Dio ci aiuti 7, anticipazioni sesta puntata: trama episodi, ecco quando va in onda

Che Dio ci aiuti 7, quando va in onda la nuova puntata? Piccolo cambiamento di palinsesto per una delle serie più amate dal pubblico di casa Rai. Dopo l’appuntamento di giovedì 16 febbraio infatti, da quanto si apprende al momento, per la prossima settimana dovrebbero esserci delle novità. Vediamo dunque tutte le anticipazioni in merito.

Quando va in onda la sesta puntata di Che Dio ci aiuti 7

Anziché di giovedì infatti sembra proprio che la nuova puntata (con gli episodi 11 e 12) sarà trasmessa martedì 21 febbraio 2023, sempre in prima serata a partire dalle 21.25. Dopodiché, come di consueto, sarà possibile rivedere gli episodi sulla piattaforma Rai Play in streaming.

Trama nuovi episodi della serie con Francesca Chillemi, tutte le anticipazioni

Ma cosa vedremo allora in tv nella nuova puntata? Negli episodi andati in onda giovedì 16 febbraio 2023 Elia ha portato Azzurra e Suor Teresa ad avvicinarsi. Emiliano si è messo a riflettere sulla propria vita. Inoltre abbiamo vista Sara cercare di compiacerlo “fingendo” e coinvolgendo anche Elia. In convento intanto è arrivata Loredana. Questo per quanto riguarda gli episodi nove e dieci. Cosa accadrà adesso? Secondo le anticipazioni l’episodio 11 si intitola “La gara della vita”. Azzurra “avvicina” Sara e Emiliano: sarebbe la famiglia giusta per Elia. Cate ama Giuseppe, ma non è facile. Ettore presenta i suoi genitori a Ludovica – i due avranno anche un momento di intimità e vicinanza – mentre Suor Costanza ha paura per un evento. L’episodio successivo, numero 12 di 20 lo ricordiamo, si chiama “Il senso di ogni cosa“. Azzurra, con l’occhio vigile di Suor Teresa, “insiste” e vuole far avvicinare Emiliano e Sara. Ettore evita Ludovica mentre nel frattempo Cate fa la sostenuta con Giuseppe. Inoltre la famiglia di Emiliano crea caos nel convento.

