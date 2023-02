Che Dio ci Aiuti 7, anticipazioni prossima puntata: trama episodi di giovedì 23 febbraio 2023

Che Dio ci Aiuti 7, le anticipazioni della puntata di giovedì. Doppio appuntamento questa settimana con la fiction di Rai 1 che tornerà dopodomani in prima serata dopo gli episodi andati in onda martedì 21 febbraio. Il finale di questo settimo capitolo, che lo ricordiamo ha segnato il passaggio di consegne per Suor Angela (ovvero Elena Sofia Ricci impegnata adesso con il nuovo progetto di Fiori sopra l’inferno), si avvicina sempre di più: cosa vedremo pertanto nei prossimi appuntamenti?

Cosa è successo nell’ultima puntata della fiction con Francesca Chillemi

Nell’ultima puntata abbiamo visto in tv gli episodi undici (“La gara della vita”) e dodici (“Il senso di ogni cosa”). Azzurra “avvicina” Sara e Emiliano: sarebbe la famiglia giusta per Elia. Cate ama Giuseppe, ma non è facile. Ettore presenta i suoi genitori a Ludovica – i due avranno anche un momento di intimità e vicinanza – mentre Suor Costanza ha paura per un evento. Azzurra, con l’occhio vigile di Suor Teresa, “insiste” e vuole far avvicinare Emiliano e Sara. Ettore evita Ludovica mentre nel frattempo Cate fa la sostenuta con Giuseppe. Inoltre la famiglia di Emiliano crea caos nel convento. Ma cosa vedremo adesso nei prossimi episodi?

Anticipazioni Che Dio ci Aiuti 7, cosa vedremo in tv giovedì 23 febbraio 2023, trama episodi 13 e 14

Secondo le anticipazioni, nell’episodio tredici (“Fratelli e sorelle“) nonostante le speranze di Azzurra, tra Emiliano e Sara non scorre buon sangue dopo gli ultimi avvenimenti: forse è meglio se restano solo amici. Anche a Ludovica e a Cate in amore le cose non vanno bene. Le ragazze decidono quindi di usare una app di appuntamenti, ma questa soluzione si rivela fallimentare. Emiliano intanto rischia il licenziamento. Nell’episodio quattordici invece (“Il Mio Angelo”), in onda intorno alle 22.30, Suor Teresa dà un ultimatum ad Azzurra: entro 48 ore chiamerà l’assistente sociale per trovare una nuova famiglia ad Elia. Emiliano, intanto, si comporta in modo strano: sembra che abbia una donna e che la nasconda in convento, scatenando la gelosia di Sara. Nel frattempo, le ragazze si coalizzano dando lezioni sulle donne al piccolo Elia…

