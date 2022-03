C’è Posta per te, anticipazioni puntata sabato 5 marzo 2022: chi sono gli ospiti, le storie e le sorprese

Tutto pronto per l’ennesima puntata del sabato sera di C’è Posta per Te, il people show, una sorta di romanzo popolare, che da settimane, anche se è forse meglio dire da anni, sta appassionando milioni di telespettatori. E che gareggia, in prima serata, con ‘Affari tuoi in formato famiglia’, condotto su Rai 1 da Amadeus.

Chi sono gli ospiti vip di C’è Posta per Te

Dopo la puntata di sabato scorso con ospiti il campione della Roma Francesco Totti e l’attore Raoul Bova, C’è Posta per Te il 5 marzo riaprirà le porte. E arriveranno in studio nuovi vip, pronti a fare delle sorprese ai protagonisti delle storie, tra non poche emozioni. Come riporta Tv Blogo, da Maria De Filippi arriveranno due personaggi del mondo del calcio, i calciatori della Juventus Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci. Ma non solo. Ci sarà anche Antonino Cannavacciuolo, uno dei giurati di Masterchef e conduttore di Antonino Chef academy e Family Food Fight su Sky.

Le storie e quando finisce

Come ogni sabato, sono tante le storie che Maria De Filippi racconterà in studio. Così come saranno tante le persone che si succederanno davanti alla famigerata busta. La trasmissione, tra le più amate dal pubblico, lo ricordiamo, è una sorta di romanzo popolare italiano, che porta alla luce sentimenti, gelosie, conflitti familiari. La trasmissione dovrebbe terminare sabato 12 marzo, perché dal 19 su Canale 5, in prima serata, debutterà il Serale di Amici.